Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yıllar önce canlı yayında yaptığı pantolon indirme olayı gündem olmuştu! Olayın detaylarını ilk kez açıkladı

Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çiftinin her olayı çok konuşuluyor.

Oyunculuk kariyerine ara verip sunuculuğa devam eden Mehmet Ali Erbil, programdaki ilginç davranışları sık sık gündem oluyordu.

Mehmet Ali Erbil'in "Ya Şundadır Ya Bunda" isimli programı ise en dikkat çekici formatlardan biriydi.

Programda Erbil, "asker eller havaya" komutu verdikten sonra ekipten birinin arkasına geçip, pantolonunu indirdi. Hızla indirilen pantolonla beraber çamaşırı da inen adamın cinsel organı kameralar tarafından kaydedildi.

Bu yaşanan olayın ardından harekete geçen RTÜK, programa 12 kez yayın durdurma cezası vermişti. Cezadan sonra program yayından kaldırılmıştı.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programı için evinin kapılarını açan Mehmet Ali Erbil, hem sunucu Evrim Akın'a hem de sevgilisi Gülseren Ceylan'a hafızalara kazınan o canlı yayın skandalını anlattı.

Yaşananların ardından yıllar sonra açıklama yapan Erbil, anlattıklarıyla güldürdü. Eski sunucu sözlerine "Pantolonunu indirdiğim her adamın içinde farklı bir şeyler çıkıyor. 50 gündür yapıyoruz bu işi...Bunu kontrol ediyorlar, arkada ekip var" diyerek başladı.

Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

"Tumanını (pantolonunu) bağlıyorlar iyice ki her şeyiyle inmesin diye. Affedersiniz tumanını da ben mi kontrol edeceğim herkesin? Bunun için maaş alan insanlar var. O gün o çocuk da bağlamamış tumanını. Ben de indirdim. Bir baktım ki her şey indi arkadaşın. Ben de direkt 'göründü mü?' diye sordum. Ben bunu bilinçli yapabilir miyim ya! Ben kendi bindiğim dalı keser miyim o kadar kişi ekmek yiyor."





