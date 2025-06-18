Ünlü spikerden kötü haber! Spor spikeri Sabri Ugan kansere yakalandığını açıkladı…

Spor medyasının sevilen isimlerinden biri olan ve uzun yıllar boyunca ekranlarda sporseverlerle buluşan ünlü spiker Sabri Ugan hakkında üzücü bir gelişme kamuoyuna yansıdı. Ugan, yaşadığı süreci çektiği video ile anlatarak, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ugan’ın açıklamaları şu şekilde…

"MORALİM HİÇ BOZUK DEĞİL"

Ugan, "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.