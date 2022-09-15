Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Oyuncu, sunucu ve manken olan Şıkel, sunuculuk alanında da başarısıyla anılıyor. Ekranların aranan isimlerinin başında olan Şıkel, düzgün vücudu ve başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

43 yaşındaki Çağla Şıkel yıllardır formundan hiçbir şey kaybetmiyor.

Ekran önü projeleriyle akıllara kazınan ünlü isim, sosyal medya içerikleriyle de gündemde kalıyor.

Instagram'ını aktif olarak kullanan Şıkel, bu defa mini elbisesiyle paylaşım yaptı.

Ünlü ismin o pozuna takipçileri, "Ceker süper", "Yok böyle güzellik" gibi yorumlar yaptı.

Şıkel, yıllardır ekranlarda olan sayılı ünlülerden biridir.

Kuzey Altuğ ve Uzay Tuncer Altuğ adında iki çocuk annesidir.

2008 ve 2015 yıllarında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı.



