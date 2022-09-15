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  4. Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

15.09.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet Mahallesi dizisindeki Sultan rolüyle unutulmaz oyuncular arasına adını yazdıran Çağla Şıkel, son zamanlarda program sunuculuğuyla dikkat çekiyor. Başarılı kariyeriyle ön plana çıkan Şıkel, sosyal medya pozlarıyla da tozu dumana katıyor.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Oyuncu, sunucu ve manken olan Şıkel, sunuculuk alanında da başarısıyla anılıyor. Ekranların aranan isimlerinin başında olan Şıkel, düzgün vücudu ve başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

43 yaşındaki Çağla Şıkel yıllardır formundan hiçbir şey kaybetmiyor.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Ekran önü projeleriyle akıllara kazınan ünlü isim, sosyal medya içerikleriyle de gündemde kalıyor.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Instagram'ını aktif olarak kullanan Şıkel, bu defa mini elbisesiyle paylaşım yaptı.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü ismin o pozuna takipçileri, "Ceker süper", "Yok böyle güzellik" gibi yorumlar yaptı.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Şıkel, yıllardır ekranlarda olan sayılı ünlülerden biridir.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Kuzey Altuğ ve Uzay Tuncer Altuğ adında iki çocuk annesidir.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

2008 ve 2015 yıllarında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü sunucu Çağla Şıkel mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı!


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