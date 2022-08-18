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  4. Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

18.08.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senelerdir ekranlarda olan Esra Erol, yaz dönemiyle birlikte çıktığı tatiline devam ediyor. Keyifli anlarını takipçileriyle sık sık paylaşan ünlü sunucudan bu defa aşk pozu geldi.

Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

Ekranların en tanınan simalarından biri olan Esra Erol, sunuculuğunu üstlendiği programın ara tatile girmesiyle bu defa sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmedi. Instagram'ı aktif olarak kullanan Erol, eşiyle paylaşım yaptı.

AŞK POZU PAYLAŞTI

Esra Erol, eşi Ali Özbir ile sarılarak verdiği pozu paylaştı.

Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

O poza kalp emojisi koydu.

Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

Takipçilerinden çok sayıda iyi dilek yorumu aldı.

Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

Esra Erol ile Ali Özbir 2010 yılında evlendi.

Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

İkilinin Ömer Erol Özbir adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

Ünlü sunucu ailesiyle sık sık paylaşım yapıyor.

Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
Sunucu Esra Erol
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