Ünlü sunucu Esra Erol'dan eşi ile aşk pozu! Kalp emojisiyle paylaştı

Ekranların en tanınan simalarından biri olan Esra Erol, sunuculuğunu üstlendiği programın ara tatile girmesiyle bu defa sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmedi. Instagram'ı aktif olarak kullanan Erol, eşiyle paylaşım yaptı.

AŞK POZU PAYLAŞTI

Esra Erol, eşi Ali Özbir ile sarılarak verdiği pozu paylaştı.

O poza kalp emojisi koydu.

Takipçilerinden çok sayıda iyi dilek yorumu aldı.

Esra Erol ile Ali Özbir 2010 yılında evlendi.

İkilinin Ömer Erol Özbir adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

Ünlü sunucu ailesiyle sık sık paylaşım yapıyor.





