Ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşıp kaldı!

2006 yılından beri Star TV ekranlarından evlerimize konuk olan ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu duyan şaşıp kalıyor.

1977 yılında İstanbul'da doğan Nazlı Çelik, liseyi İsveç'te okudu.

Ardından ABD'de televizyon ve psikoloji üzerine eğitim alan Çelik, 1999 yılında Türkiye'ye döndü ve bir süre polis muhabirliği yaptı.

2006 yılında Star TV'ye geçiş yapan ünlü sunucu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan bir isim. Nazlı Çelik, 1999-2012 yılları arasında iş insanı Burak Öztarhan ile evli kaldı. Ardından 2015 yılında Serdar Bilgili ile Madrid'de evlendi ancak 6 ay sonra ayrılma kararı aldı.

Nazlı Çelik'in gözlerden uzak kızını görenler ise şaşıp kaldı. İşte Nazlı Çelik'in kızı:



