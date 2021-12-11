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Ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşıp kaldı!

11.12.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların güzel sunucusu Nazlı Çelik, kariyeriyle gündeme gelmeyi tercih eden isimlerden. Peki, Nazlı Çelik'in gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz?

Ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşıp kaldı!

2006 yılından beri Star TV ekranlarından evlerimize konuk olan ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu duyan şaşıp kalıyor.

1977 yılında İstanbul'da doğan Nazlı Çelik, liseyi İsveç'te okudu.

Ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşıp kaldı!

Ardından ABD'de televizyon ve psikoloji üzerine eğitim alan Çelik, 1999 yılında Türkiye'ye döndü ve bir süre polis muhabirliği yaptı.

Ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşıp kaldı!

2006 yılında Star TV'ye geçiş yapan ünlü sunucu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan bir isim. Nazlı Çelik, 1999-2012 yılları arasında iş insanı Burak Öztarhan ile evli kaldı. Ardından 2015 yılında Serdar Bilgili ile Madrid'de evlendi ancak 6 ay sonra ayrılma kararı aldı.

Ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşıp kaldı!

Nazlı Çelik'in gözlerden uzak kızını görenler ise şaşıp kaldı. İşte Nazlı Çelik'in kızı:

Ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşıp kaldı!

Ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşıp kaldı!

Ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşıp kaldı!

Ünlü sunucu Nazlı Çelik'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşıp kaldı!


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Star TV
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