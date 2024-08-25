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  4. Ünlü teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti! Acı haberi Ümit Özat duyurdu

Ünlü teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti! Acı haberi Ümit Özat duyurdu

25.08.2024 01:59
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Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, "Ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Ünlü teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti! Acı haberi Ümit Özat duyurdu

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi.

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Acı haberi eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye'de birçok başarıya imza atan Daum, uzun zamandır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Özat, Daum'un vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

DAUM'UN TÜRKİYE KARİYERİ

Almanya'daki teknik direktörlük yaparken ilk yurt dışı kariyerine 1994 yılının Ocak ayında Beşiktaş ile başlayan Christoph Daum, siyah-beyazlı takımla bu dönem Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazandı.

Beşiktaş'la 1994-95 sezonunda kariyerinde ikinci, Türkiye'de ilk şampiyonluğuna ulaşan Daum, ara verdiği Beşiktaş serüvenine, 2001-02 sezonunda yeniden başladı. Daum, beklenen başarı elde edemeyince sezon sonu takımdan bir kez daha ayrıldı.

FENERBAHÇE'Yİ ÜST ÜSTE 2 YIL ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Daum, 2003-04 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçti ve Fenerbahçe'yi iki yıl üst üste şampiyon yapma başarısı gösterdi.

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Üçüncü sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve tedavisi için takımdan ayrılan Daum, 2009-10 sezonunda bir kez daha Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Sezona Türkiye Süper Kupası şampiyonluğuyla başlayan Daum, şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırınca, görevinden ayrıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Christoph Daum
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