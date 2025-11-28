SPOR

Ünlü tenisçi Ons Jabeur, Zeynep Sönmez'in mentörü olacak

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3 kez grand slam finalisti Ons Jabeur'in mentör, Tunuslu raketi 6 yıldır çalıştıran Issam Jellali'nin ise başantrenör olarak görev alacağı yeni teknik ekibini açıkladı.

Berker İşleyen

Açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi ve aynı sezonda 4 büyük turnuvada da ana tabloda yer alan ilk Türk kadın tenisçi ünvanlarının sahibi Zeynep'in, 2026'da çalışacağı ekip belli oldu.

Zeynep'i bünyesinde barındıran Türk Hava Yolları Spor Kulübünün açıklamasına göre, 23 yaşındaki milli tenisçinin başantrenörlüğünü, Tunuslu Issam Jellali üstlenecek. 44 yaşındaki antrenör, 2020'nin başında yollarının kesiştiği vatandaşı Jabeur'in gelişiminde büyük rol oynadı. Bu süreçte Jabeur, Wimbledon'da 2, ABD Açık'ta bir kez finale yükseldi, WTA turnuvalarında 5 şampiyonluk kazandı ve kadınlar dünya sıralamasında 2'nciliğe kadar tırmandı.

WTA 1000 düzeyindeki bir turnuvada şampiyonluğa ulaşan ilk Afrikalı tenisçi olan 31 yaşındaki Jabeur de Zeynep'e mentör olarak destek verecek. Omuz sakatlığı sonrası kortlara döndüğü 2025 sezonunda alışıldık formundan uzak görünen Jabeur, temmuz ayında spora ara verdiğini, bu ay ise anne olacağını duyurmuştu.

Sırrı Can Korkmaz'ın yardımcı antrenörlüğünü yapacağı Zeynep, fitness ve mental antrenörü Mehmet Bayraktar'la çalışmayı sürdürecek.

Dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2026 sezonu için güçlü ve güven veren bir ekip kurduk. Ekibin her üyesi tecrübeli, vizyoner ve bana inanan insanlar. Birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyım. Bu yeni enerjinin oyunuma ve yolculuğuma iyi yansıyacağına inanıyorum. Hepsinin yanımda olmasından dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

