MAGAZİN

Ünlü türkücü Zara: "Ölümden döndüm"

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 23:51 | Son Güncelleme

Zara, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Ünlü şarkıcı konserde kaza geçirdiğini ve ölümden döndüğünü söyledi.

Ünlü türkücü Zara: "Ölümden döndüm"

Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sahneye çıkan şarkıcı Zara, dört gün önce Osmangazi Köprüsü'nde kaza geçirdiğini anlattı.

Zara; kaza ile ilgili olarak “Maalesef arabamız perte çıkacak kadar büyük bir kazaydı. Kaza, sabaha karşı 4 sularında Osmangazi Köprüsü’nde oldu. Bir an köprüden uçuyoruz zannettim. Çok şükür ki inanılmaz bir şekilde ufak tefek morluk ve sıyrıklarla atlattık. O zaman anladım ki her an birbirimize misafiriz. Dolayısıyla birbirimizin kıymetini bilelim. Bunu hep söylüyordum ama şu an tüm hücrelerime kadar yaşayarak söylüyorum. Hayatı bana ikinci defa hediye edilmiş gibi hissediyorum. Bugün belki biraz da onun heyecanı var” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Zara trafik kazası

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