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Ünlü WWE sunucusu Kayla Braxton'dan kürtaj tepkisi! "Babamın kim olduğunu bilmiyoruz"

29.06.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi’nin, 1973 yılında Roe v. Wade davasındaki aldığı karar sonrasında yürürlüğe giren federal kürtaj hakkı kararını bozduğunu açıklamasının ardından ülke genelinde milyonlarca kişi sokaklara dökülmüş ve protestolar uzun süre devam etmişti. WWE Amerikan Güreşi sunucu Kayla Braxton da bu karara sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı ve yaşadıklarını paylaştı.

Ünlü WWE sunucusu Kayla Braxton'dan kürtaj tepkisi! "Babamın kim olduğunu bilmiyoruz"

Son dakika haberleri: 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden karar iptal edilmişti. Bu karar sonrasında milyonlarca insan sokaklarda protesto gösterileri düzenlemişti. Kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarılırken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

KÜRTAJ KARARINI ELEŞTİRDİ

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WWE Amerikan Güreşi sunucu Kayla Braxton, alınan bu karara büyük tepki gösterdi ve kendi annesinin yaşadıklarını anlattı.

Annesinin yaşadığı tecavüz sonrasında hamile kaldığını ve doğum yapmayı kendisini tercih ettiğini söyleyen Kayla Braxton, kürtaj kararını eleştirdi.

"ANNEM DE BEN DE BİLMİYORUZ"

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Babasının kim olduğunu bilmediğini söyleyen Braxton, "Ben bir tecavüz ürünüyüm. Yabancı biri tarafından anneme tecavüz edildi. Bugüne kadar ikimizin de öz babamın kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Annem, beni doğurmayı seçti ama bunu tercih ettiği için yaptı. Bir yasa ona bunu zorunlu kıldığı için yapmadı. Bu, her zaman bizim seçimimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

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