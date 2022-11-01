Ünlü yetişkin film yıldızından açıklama: Elon Musk'ın yardımıyla uzayda seks yapan ilk oyuncu olacak!

Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, Vice medya ile yaptığı bir röportajda 2015 yılından bu yana devam eden uzay yolculuğu hayalinin gerçekleşmesi ihtimalinin "çok güzel" olacağını dile getirdi. Sins, uzaya gitmeyi ve orada seks yapan ilk yetişkin fiilm yıldızı olmayı ve Twitter ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın ona yıldızların ötesine geçme şansı vermesini umduğunu açıkladı.

''HIZLI OLMALI''

Röportaj esnasında kendisine uzayda seks yapan ilk yıldız olma hayali sorulduğunda Sins, "Çok güzel olurdu. Uzaya çıkan ilk sanatçı olmayı çok isterdim. Bunu dile getirdiğim zamanlar bırakın ticari uçuşları, henüz kimse uzaya bile gitmemişti. Ama şimdi bu gerçekleşiyor. Hızlı olursa mükemmel olur çünkü oraya kaç yaşında çıkacağım önemli.'' diye konuştu.

MUSK'I DA DAHİL EDECEK

Ünlü yıldız "Bence Elon da buna katılacaktır. Tam da o kişi... Bu, aslında SpaceX için harika bir reklam olurdu." diyerek Elon Musk'ı da bu deneyime dahil etmek istediğini belirten bir şaka yaptı. 43 yaşındaki Sins, daha önce rol aldığı yetişkin filmlerinde en sevdiği rolün astronot rolü olduğunu da eklemeden edemedi.

Elon Musk, Sins'in açıklamarıyla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.



