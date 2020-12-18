YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefatının birinci yılında Balıkesir'deki mezarı başında anıldı

Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefatının birinci yılında Balıkesir'deki mezarı başında anıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.12.2020 18:37 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefatının birinci yılında Balıkesir'deki mezarı başında anıldı

BALIKESİR (AA) - Yönetmenliğini yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" ve "Abuzer Kadayıf" filmleriyle Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran ünlü yönetmen Tunç Başaran, vefatının birinci yılında Balıkesir'deki mezarı başında anıldı.

Bandırma Şehir Mezarlığı'ndaki anma programına Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, merhumun kardeşi Meriç Başaran, yeğenleri Arda ve Pelin Onat ile dostları katıldı.

Belediye Başkanı Tosun, yaptığı konuşmada, Tunç Başaran'ın adını Bandırma'da yaşattıklarını söyledi.

Başaran'ı filmleriyle anabilmeyi çok istediklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu şekilde bir anma töreni yapmak zorunda kaldıklarını belirten Tosun, "Sohbet etmeyi çok seven biriydi. Bandırma'nın kültür sanat hayatına hep katkı verdi. Kültür merkezimizin adını Tunç Başaran Kültür Merkezi yaptık. İçinde de filmlerde kullandığı materyallerin yer aldığı bir müze yapmak için hazırlanıyoruz. Tunç Başaran adını Bandırma'da yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Anma programında konuşan Pelin Onat da dayısı Tunç Başaran'ın "Sevgi ölümsüzdür" dediğini kaydederek, "Biz aile olarak anıt mezarı tasarlarken onun sevgiye bakışını temel aldık. Belediyeye ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Tunç Başaran, bizler onu hatırladıkça yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirlerine riayet edilen program, konuşmaların ardından sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:10
İkindi
15:33
Akşam
17:53
Yatsı
19:18

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Defne Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.