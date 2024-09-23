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Ünlü yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti... Kanser tedavisi görüyordu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.09.2024 12:18
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Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. Pek çok dönem dizisinde emeği olan Tomris Giritlioğlu bir döneme damga vuran Hatırla Sevgili dizisinin de yönetmenliğini üstlenmişti.

Ünlü yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti... Kanser tedavisi görüyordu

Türkiye'de 'dönem dizisi' akımını başlatan Tomris Giritlioğlu'ndan acı haber geldi.

‘Kuruşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’, ‘Hatırla Sevgili’, ‘Karayılan’, ‘Asi’, ‘Gönülçelen’, ‘Kasaba’, ‘Bu Kalp Seni Unutur mu?’, ‘Her Şeye Rağmen’ gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Giritlioğlu, 57 yaşındaydı.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

1957 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Hataylı bir ailenin çocuğudur. Babası o sırada Kadınhanı'nda hakimlik yapan Ali Arcak, annesi Sakine Arcak (Günaydın) idi.Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji'ne devam etti. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Üniversite öğrencisi iken sinema yönetmeni olmaya karar verdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'de çevirmen olarak çalışmaya başladı. 1977'de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ilgaz dünyaya geldi (1980).

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TRT'de bir süre Çocuk Programları ile Eğitim Kültür Bölümleri'nde asistanlık yaptıktan sonra Belgesel Programlar Müdürlüğü'ne geçti. "Tabletten Belgesele" ve "Beyoğlu" adlı iki belgesel film çekti. 1988'de TRT'nin Drama Bölümü'ne geçti ve 1989'da ilk filmi Kantodan Tangoya yı çekti.

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İlk uzun metrajlı filmi Suyun Öte Yanı'nı 1991'de çekti. Film, 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Yönetmen Ödülü'ne, 4. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi İkinci Film ödülüne değer görüldü. 1994'te Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaz Yağmuru adlı öyküsünü aynı adla sinemaya uyarladı. Mehmet Eroğlu'nun Yarım Kalan Yürüyüş romanından uyarladığı 80. Adım (1995), 8. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Seçiciler Kurulu Özel Ödülü'nü ve 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.

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1999 yılında yönetmenliğini yaptığı Salkım Hanımın Taneleri adlı film ile üne kavuştu. Film, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü; Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü aldı.

2002'de TRT'den emekli olan Giritlioğlu,Salkım Hanım'ın Taneleri filminin devamı niteliğindeki Güz Sancısı filmini 2008'de tamamladı.

Sanatçı, emekli olduktan sonra özel televizyonlar için dizi film projeleri üretmeye başladı. Dizilerin kiminde yapımcı kiminde ise proje tasarımcısı olarak görev aldı.

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dizi
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