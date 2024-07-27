Ünlü yönetmenin oğlu Rafael Cemo Çetin aşka geldi! Sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i böyle paylaştı

MYNET- Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Bir süredir yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenmişti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Rafael Cemo Çetin aylar sonra aşka geldi ve sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Yan yana yürürken çekilmiş bir karelerini yayınlayan Cemo Çetin'in o gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü çifte sosyal medyada; 'sonunda beklenen kare', 'çok yakışmışlar', 'keşke evlenseler' gibi yorumlar yapıldı.