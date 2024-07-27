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  4. Ünlü yönetmenin oğlu Rafael Cemo Çetin aşka geldi! Sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i böyle paylaştı

Ünlü yönetmenin oğlu Rafael Cemo Çetin aşka geldi! Sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i böyle paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 09:51
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Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin bir süredir birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen ünlü çiftten yan yana ilk kare geldi. Rafael Cemo Çetin ile Dilan Çiçek Deniz'in o karesi kısa sürede gündem oldu.

MYNET- Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Bir süredir yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenmişti.

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İLK PAYLAŞIM GELDİ

Rafael Cemo Çetin aylar sonra aşka geldi ve sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Yan yana yürürken çekilmiş bir karelerini yayınlayan Cemo Çetin'in o gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü çifte sosyal medyada; 'sonunda beklenen kare', 'çok yakışmışlar', 'keşke evlenseler' gibi yorumlar yapıldı.

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Dilan Çiçek Deniz Rafael Cemo Çetin Sinan Çetin
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