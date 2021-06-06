Ünlü YouTuber Enes Batur'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafi!

Youtube attığı içerik videoları ile büyük bir kitle tarafından tanınmaya başlayan Enes Batur, geçtiğimiz günlerde destekçileri ile bir lisede Tasarım ve Beceri Atölyesi açılmasına vesile olmasıyla adından söz ettirmişti. YouTube’da 15 milyon takipçisi olan ünlü fenomen,Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını ikiye böldü... O İTİRAFI İLE TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ Sosyal medya fenomeni Enes Batur paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Youtuber olarak anılan Batur, son zamanlarda yeniden başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi adlı diziyle ilgili yaptığı paylaşım ile hayranlarını şaşırttı. Ünlü Youtuber Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Kurtlar Vadisi ilk 97 > tüm türk dizileri' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada eğlenceli kişiliği ile ön plana çıkan Batur'un Kurtlar Vadisi izlediği ve diğer Türk dizileri ile kıyaslaması takipçileri tarafından hayret ile karşılandı. Batur'un paylaşımının altına çoğu takipçileri aynı fikirde olduğunu söylerken, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kurtlar Vadisi ilk 97 > tüm türk dizileri — Enes Batur (@enesbatur00) June 6, 2021

MECLİSE KONUŞMA YAPMAK İÇİN ÇAĞIRILABİLİR Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, gerçekleştirilen toplantıda sosyal medya mecralarını masaya yatırdı. Milletvekillerinden bir tanesi onun özellikle Enes Batur'un gençler arasında çok fazla izlendiğini belirtti. Ayrıca dünya çapında tanıyor olması onu farklı bir konuma konulduğunu ifade etti. Yapılan bir teklif ile birlikte meclise gelip konuşma yapması önerildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında ise böyle bir şeyin gerçekleşmesi dünya tarihinde bir ilk yaşanacağı söylendi. Öte yandan Batur'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. "DANLA BİLİÇ BANA AŞIK" Aralarındaki polemik ile sürekli gündeme gelen iki Youtuber Danla Biliç ve Enes Batur cephesinde yine sular durulmadı. Geçtiğimiz günlerde ünlü fenomen, Danla Biliç ile aralarında çıkan polemiklerin hatırlatılması üzerine ise, “Kendisi benim ona aşık olduğumu ifade etmiş ama bence o bana aşık. Kendisini engellememe rağmen her yerden benim videolarımı izliyor” şeklinde konuşması ile gündeme gelmişti.

ENES BATUR KİMDİR? Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998'de Arzu ve Fatih Sungurtekin çiftinin oğlu olarak Ankara'da doğdu. Sungurtekin kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Batur, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı. Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış, YouTube kariyeri gelişince yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir. Nisan ve Mayıs 2020'de Oyuncak Avı adlı kanalın, SocialBlade verilerine göre bir günde 8 milyonu aşkın abone kazanarak Enes Batur'u geçtiği ve Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı olduğuna dair çeşitli haberler yayımlandı. Ancak SocialBlade Enes Batur'un sıralamasını değiştirmedive Oyuncak Avı Adlı kanalı ABD menşeli olarak sınıflandırdı.