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Ünlü YouTuber Enes Batur lüks arabasıyla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 09:29 | Son Güncelleme

Youtube videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran ve sinema filmi de çeken YouTuber Enes Batur, yeni bir aşka yelken açtı. Batur, sevgilisi Ecenaz Üçer ile birlikte ilk kez görüntülenirken lüks aracı da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü YouTuber Enes Batur lüks arabasıyla dikkat çekti

YouTube’da yayınladığı videolarla ünlenen Enes Batur, oyuncu Damla Aslanalp’ten ayrıldıktan sonra Ecenaz Üçer’le yeni bir aşka yelken açtı.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Batur ile yeni sevgilisi Ecenaz Üçer, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

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Çift, alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

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1.5 MİLYON TL DEĞERİNDE!

Enes Batur'un 1.5 milyon TL değerindeki lüks otomobili dikkat çekti.

ENES BATUR KİMDİR?

Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube'da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018’de vizyona girdi. Filminde kendi gibi Youtuber olan sevgilisi Başak Karahan da yer aldı ancak ikili 2018'in yaz aylarında ayrılık kararı aldı. Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. Yaşamını Antalya'da sürdüren Enes Batur, “İstanbul'a taşınacak mısın?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Sanmıyorum. İnternete girdiğin zaman her yer büyük şehir gibi… Artık şehirde olman gerekmiyor.


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