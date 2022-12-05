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  4. Ünlü YouTuber Murat Soner, yılın 'en saçma ve en kötü' yerli dizilerini Altın Menemen'de açıkladı!

Ünlü YouTuber Murat Soner, yılın 'en saçma ve en kötü' yerli dizilerini Altın Menemen'de açıkladı!

05.12.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube'da dizi eleştirileri yapan Murat Soner, yılın 'en kötü' ve 'en saçma' yerli dizilerini seçmek için Altın Menemen Ödülleri düzenledi. YouTuber Murat Soner, gecede takipçilerinin oylamaları sonucunda seçilen dizi, sahne ve oyuncuları açıkladı. YouTube'dan canlı olarak yayınlanan program ise 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Ünlü YouTuber Murat Soner, yılın 'en saçma ve en kötü' yerli dizilerini Altın Menemen'de açıkladı!

YouTube'da 2,8 milyon takipçisi olan ve dizi yorumları yapan Murat Soner, bu yıl ilk defa Altın Menemen Ödülleri düzenledi. 29 Kasım 2022'de Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen ödül töreni, Murat Soner'in Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı. Altın Kelebek Ödülleri'yle aynı anda yayınlanan canlı yayın yaklaşık 46 bin kişi tarafından izlendi. Program ise 1 günde 1,1 milyon izlenmeye ulaştı.

altınmenemen

Ödüller, sorulan dizi sorularına ilk cevap veren katılımcılara psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar eşliğinde verildi.  Soner, ödül törenine ilişkin, "Bu ödül törenini düzenlerken ki amacımız kimseyi kırmak ya da üzmek değildi. Bir mesaj vermenin en etkili yolunun o mesajı eğlenerek vermek olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada amacımız öncelikle ne izlediğinizin farkına vardırmak, sonra da eğlenmekti" ifadelerini kullandı. 

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YILIN EN KÖTÜ ERKEK OYUNCULUĞU

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-Engin Akyürek

-Kadir Doğulu

-Murat Boz

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