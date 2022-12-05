Ünlü YouTuber Murat Soner, yılın 'en saçma ve en kötü' yerli dizilerini Altın Menemen'de açıkladı!

YouTube'da 2,8 milyon takipçisi olan ve dizi yorumları yapan Murat Soner, bu yıl ilk defa Altın Menemen Ödülleri düzenledi. 29 Kasım 2022'de Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen ödül töreni, Murat Soner'in Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı. Altın Kelebek Ödülleri'yle aynı anda yayınlanan canlı yayın yaklaşık 46 bin kişi tarafından izlendi. Program ise 1 günde 1,1 milyon izlenmeye ulaştı.
Ödüller, sorulan dizi sorularına ilk cevap veren katılımcılara psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar eşliğinde verildi. Soner, ödül törenine ilişkin, "Bu ödül törenini düzenlerken ki amacımız kimseyi kırmak ya da üzmek değildi. Bir mesaj vermenin en etkili yolunun o mesajı eğlenerek vermek olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada amacımız öncelikle ne izlediğinizin farkına vardırmak, sonra da eğlenmekti" ifadelerini kullandı.
-Annemizi Saklarken (Kazanan)
-Duy Beni
-Gecenin Ucunda
-Tozluyaka
-Yalı Çapkını
-Dünyayla Benim Aramda (Kazanan)
-Kaçış
-Kuş Uçuşu
-Yakamoz S-245
-Zeytin Ağacı
-Annemizi Saklarken / Suşi yeme sahnesi (Kazanan)
-Duy Beni / Camdan fırlatılan sıra
-Gelsin Hayat Bildiği Gibi / Mafyanın öğretmen olarak atanması
-Üç Kız Kardeş / Bir hafta aç kalan kızın evde beklemesi
-Yalı Çapkını / Hamam Sahnesi
-Dünyayla Benim Aramda / Pencere önünde sevişme
-Kaçış / Kuyudaki ölü teröristin üç gün sonra canlanması (Kazanan)
-Yakamoz S-245 / Denizaltında bomba dolu odanın patlaması ama küçük bir delikten minik bir pırtlama çıkması
-Kuş Uçuşu / Hiç deneyimi olmayan bir stajyerin iyi ayak kaydırabiliyor diye haber spikeri olması
-Pera Palas'ta Gece Yarısı / Geçmişe giden kızın ilk iş olarak İngilizlere milli mücadele planını anlatması
-Duy Beni
-İyilik
-Tozluyaka
-Üç Kız Kardeş
-Yalı Çapkını (Kazanan)
-Duy Beni / Hığğ Melisa
-Duy Beni / Soyunma odasında zorbalık
-Gülümse Kaderine / Barkovizyonda oynatılan sevişme
-Tozluyaka / Spor salonunda cinsel taciz girişimi
-Yalı Çapkını / Hamam sahnesi (Kazanan)
-Dünyayla Benim Aramda (Kazanan)
-Erşan Kuneri
-Kaçış
-Kuş Uçuşu
-Zeytin Ağacı
-Dünyayla Benim Aramda / Mastürbasyon sahnesi (Kazanan)
-Erşan Kuneri / Tüm sahneler
-Kaçış / Kadın pazarı
-Kuş Uçuşu / Spikeri masaya yatırma
-Pera Palas'ta Gece Yarısı / İngilizlere milli mücadele planının anlatılması
-Akın Akınözü (Kazanan)
-Engin Akyürek
-Kadir Doğulu
-Murat Boz
-Sarp Levendoğlu
-Akın Akınözü (Kazanan)
-Engin Akyürek
-Kadir Doğulu
-Murat Boz
-Sarp Levendoğlu