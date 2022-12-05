Ünlü YouTuber Murat Soner, yılın 'en saçma ve en kötü' yerli dizilerini Altın Menemen'de açıkladı!

YouTube'da 2,8 milyon takipçisi olan ve dizi yorumları yapan Murat Soner, bu yıl ilk defa Altın Menemen Ödülleri düzenledi. 29 Kasım 2022'de Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen ödül töreni, Murat Soner'in Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı. Altın Kelebek Ödülleri'yle aynı anda yayınlanan canlı yayın yaklaşık 46 bin kişi tarafından izlendi. Program ise 1 günde 1,1 milyon izlenmeye ulaştı.

Ödüller, sorulan dizi sorularına ilk cevap veren katılımcılara psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar eşliğinde verildi. Soner, ödül törenine ilişkin, "Bu ödül törenini düzenlerken ki amacımız kimseyi kırmak ya da üzmek değildi. Bir mesaj vermenin en etkili yolunun o mesajı eğlenerek vermek olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada amacımız öncelikle ne izlediğinizin farkına vardırmak, sonra da eğlenmekti" ifadelerini kullandı.

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YILIN EN KÖTÜ ERKEK OYUNCULUĞU

-Akın Akınözü (Kazanan)

-Engin Akyürek

-Kadir Doğulu

-Murat Boz

-Sarp Levendoğlu

