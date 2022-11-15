Kurtlar Vadisi 2023'de ekrana dönüyor! Efsane isimlerle hafızalara kazınmıştı, ancak en iyi diziler listesine giremedi

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden olan Kurtlar Vadisi 2003 yılında ekran yolculuğuna başlamış, ilk 97 bölümün ardından ise Kurtlar Vadisi Pusu olarak yayınlanmıştı. Show TV'de yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, yıllar içinde çok sayıda kanal değiştirmişti. Kurtlar Vadisi Pusu son olarak 2016 yılında Kanal D'deki bölümleriyle final yaparak ekrana veda etmişti. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, dizinin yaklaşık 7 yıllık bir aranın ardından geri döneceğini hayranlarına müjdeledi.

KURTLAR VADİSİ 2023'DE BAŞLIYOR

Kurtlar Vadisi'nin Ocak 2023'den itibaren yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Necati Şaşmaz " Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" dedi.

IMBD'DE O DİZİLERİN GERİSİNDE KALMIŞTI

Yıllar boyunca ekranlarda efsane olan, Polat Alemdar, Pala, İskender Büyük, Memati, Aslan Akbey, Doğu Bey, Mehmet Karahanlı, Süleyman Çakır gibi unutulmayacak karakterleri ortaya çıkaran Kurtlar Vadisi ise geçtiğimiz haftalarda açıklanan IMDb'nin Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 25 yerli dizi listesi arasına giremedi. Replikleri ve unutulmaz sahneleriyle hala dillerde olan Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileri, Seyirci puanlamalarına göre yapılan IMDb sıralamasında, Avrupa Yakası, Behzat Ç., Ezel, Tatlı Hayat, İkinci Bahar, Süper Baba, Beş Kardeş, 7 Numara gibi dizilerin gerisinde kaldı.

Kurtlar Vadisi dizisi IMDb'de 7.8 puan almıştı. Kurtlar Vadisi Pusu ise 6.1 puanda kalmıştı.