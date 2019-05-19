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Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

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ÜNLÜLER  | 19.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından bu önemli gün ile ilgili duygularını paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlüler, sosyal medya üzerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İşte ünlüerin 19 Mayıs paylaşımları...

Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar
19 Mayıs ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI kutlu olsun... 100 yıl önce başlattığın bu kurtuluş hareketi bugün hala sürüyor... Merak etme güzel adam, evlatların vicdanı hür, yürekli ve kararlı. Sen de böyle görmek isterdin bu gençliği eminim... Bugün biraz daha fazla hissediyoruz bizim için yaptıklarının kıymetini...Her şey için çok teşekkürler güzel adam!

Beren Saat

Beren Saat
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu
İstiklal mücadelesinin ve özgürlüğe atılan ilk adımın adıdır 19 Mayıs. Öyle bir adım ki, 100'üncü yılına ulaştı ve bıraktığı iz asla silinmeyecek. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!

Türkan Şoray

Türkan Şoray
Ulu Önder Atatürk’ü özlem sevgi ve saygıyla anıyorum.19 Mayıs bağımsızlık savaşının başladığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir gün.Atatürk gençlerimize bu vatanı emanet etti, gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
"Atatürk, Gençlik ve Spor" En sevdiklerim. 19 Mayıs Kutlu Olsun.

Mehmet Okur

Mehmet Okur
Fikirlerin, cesaretin ve emanetinle daimi bizim ilham kaynağımızsın. Bu ülkenin gençleri her zaman senin izinde. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

Gülse Birsel

Gülse Birsel
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.

Doğa Rutkay

Doğa Rutkay
“Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum...”

Gülben Ergen

Gülben Ergen
100. yılımız

Deniz Seki

Deniz Seki
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlu olsun. Bağımsızlığımız için atılan ilk adımın 100 şanlı senesi ne güzel bir şereftir. Ne mutlu Türk’üm diyene

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ
19 MAYIS 1919 100. yıl. ATATÜRK’ü Anma, Genclik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

Bülent Şakrak

Bülent Şakrak
Saygı ve özlemle

Murat Boz

Murat Boz
19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Demet Akalın

Demet Akalın

Ahmet Kural

Ahmet Kural
Hiç kimse laf edemez, hepimizin dedesi atası onun sayesinde nefes alıyoruz, Rabbim onu Türk milletine nasip etti, kurtuluşumuzun 100. Yılı,Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

Tarkan

Tarkan

Ata Demirer

Ata Demirer
Bu vatanda atılan her özgür adım, Sevilen bu mavi deniz, Gönülden bağlı olduğumuz ilkelerimiz, Senin eserin ATA’m 🇹🇷 100. yaşın kutlu olsun 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun

Ayla Çelik

Ayla Çelik
Yaşasın Atatürk

Alp Kırşan

Alp Kırşan
19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar
Atam, sensizlik sadece yolunda ilerleyerek doldurabildiğimiz acı bir boşluk.... bizler daima senin aydın görüşlerinin izinde ilerleyen, bizlere hediye ettiğin bu yolda yılmadan usanmadan yürüyen çocukların olarak kalacağız. Saygıyla anıyorum ve o masmavi okyanus gözlerinden seni hasretle öpüyorum koca yürek

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel
19 mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Birce Akalay

Birce Akalay
Doğum günün, 100. Yaşın, Bağımsızlığımıza doğru yola çıkışın kutlu olsun ATA’M! Önce Samsun,sonra Erzurum,Erzincan.. Milli Mücadele,Kuvayi Milliye ve ülkemiz için savaşan şanlı Türk Ordusu ve bağımsızlık mücadelesinde yola inanmış aziz Türk Milleti’nin 100. 19 Mayıs Yılı kutlu olsun.. Olmasaydınız olmazdık.
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