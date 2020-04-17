Ünlülerden Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı

Pars Tan, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu.
Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin...O kadar üzüldüm ki...Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik...Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...
Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...
Ne diyeceğimi bilemiyorum...Yerimden sarsıldım...Melek gibi bir çocuk kaybettik... Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı... PARS(Pançiko)....Çok ama çok üzgünüm... Ebru'nun,Harun Tan'ın, Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun... Başka bir şey diyemiyorum.
Çok üzgünüm çok ne diyeceğimi bilemiyorum. Pars nurlar içinde uyu... Allah'ım sana sabır, metanet versin...
Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya Rabbim bu acıyı yaşatmasın. Sevgili Ebru Allah size sabır versin başın sağ olsun...
Allah kimseyi evladından ayırmasın. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun
Ebru Şallı'ya Allah sabır versin, çok büyük bir acı, Allah yardımcısı olsun minik melek oğlu Pars mekanı cennet olsun, o kadar üzüldüm ki anlatamam.
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