Ünlülerden Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı

Pars Tan, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu.

İşte Ebru Şallı'ya gelen baş sağlığı mesajları...

IŞIN KARACA

Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin...O kadar üzüldüm ki...Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik...Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...

DENİZ SEKİ

Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...

SİNAN AKÇIL

Ne diyeceğimi bilemiyorum...Yerimden sarsıldım...Melek gibi bir çocuk kaybettik... Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı... PARS(Pançiko)....Çok ama çok üzgünüm... Ebru'nun,Harun Tan'ın, Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun... Başka bir şey diyemiyorum.

SEDA SAYAN

Çok üzgünüm çok ne diyeceğimi bilemiyorum. Pars nurlar içinde uyu... Allah'ım sana sabır, metanet versin...

YEŞİM SALKIM

Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya Rabbim bu acıyı yaşatmasın. Sevgili Ebru Allah size sabır versin başın sağ olsun...