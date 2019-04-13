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Türk futbol tarihine damga vuran maç

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.04.2019 19:05 | Son Güncelleme

Türkiye nefesini tuttu ve Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini beklemeye başladı. Türk futbolunun iki lokomotif takımı arasında oynanan maçlar çoğu zaman unutulmaz oldu. İşte ezeli rekabette tarihe geçen derbiler...

Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri

Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri

16 Aralık 1989 | Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe - Fenerbahçe'den olaylı şekilde Galatasaray'a transfer olan Hasan Vezir, son dakikada attığı golle takımına 3 puan kazandırdı.

16 Aralık 1989 | Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe - Fenerbahçe'den olaylı şekilde Galatasaray'a transfer olan Hasan Vezir, son dakikada attığı golle takımına 3 puan kazandırdı.

3 Mayıs 1989 | Galatasaray 3 - 4 Fenerbahçe - Galatasaray ilk yarıyı 3-0 önde kapattı ancak Fenerbahçe ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşle maçı 4-3 kazandı.

3 Mayıs 1989 | Galatasaray 3 - 4 Fenerbahçe - Galatasaray ilk yarıyı 3-0 önde kapattı ancak Fenerbahçe ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşle maçı 4-3 kazandı.

15 Nisan 1990 | Fenerbahçe 5 -1 Galatasaray - Fenerbahçe, 30 yıllık lig tarihinde ezeli rakibine en farklı yenilgiyi tattırdı.

15 Nisan 1990 | Fenerbahçe 5 -1 Galatasaray - Fenerbahçe, 30 yıllık lig tarihinde ezeli rakibine en farklı yenilgiyi tattırdı.

4 Mayıs 1991 | Galatasaray 4 - 1 Fenerbahçe - Ligin 28. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen'de ezeli rakibini rahat geçti. Tanju Çolak 2 golle yıldızlaştı.

4 Mayıs 1991 | Galatasaray 4 - 1 Fenerbahçe - Ligin 28. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen'de ezeli rakibini rahat geçti. Tanju Çolak 2 golle yıldızlaştı.

8 Kasım 1992 | Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt'u deplasmanda eleyen Galatasaray, Sigma Olomouc'tan 7 gol yiyen Fenerbahçe karşısında favoriydi. Ancak sonuç hiç de öyle olmadı.

8 Kasım 1992 | Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt'u deplasmanda eleyen Galatasaray, Sigma Olomouc'tan 7 gol yiyen Fenerbahçe karşısında favoriydi. Ancak sonuç hiç de öyle olmadı.

11 Nisan 1993 | Fenerbahçe 1 - 4 Galatasaray - Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta Tugay (2), Gütschow ve Hakan'ın golleriyle kazandı.

11 Nisan 1993 | Fenerbahçe 1 - 4 Galatasaray - Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta Tugay (2), Gütschow ve Hakan'ın golleriyle kazandı.

22 Ekim 1995 | Fenerbahçe 3 - 1 Galatasaray - İlk yarım saatte hat-trick yapan Atkinson, Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrolü üstlendi.

22 Ekim 1995 | Fenerbahçe 3 - 1 Galatasaray - İlk yarım saatte hat-trick yapan Atkinson, Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrolü üstlendi.

22 Aralık 1999 | Fenerbahçe 1 - 2 Galatasaray - Galatasaray'ın Kadıköy'de kazandığı son derbi oldu. Goller Hasan Şaş ve Marcio'dan geldi.

22 Aralık 1999 | Fenerbahçe 1 - 2 Galatasaray - Galatasaray'ın Kadıköy'de kazandığı son derbi oldu. Goller Hasan Şaş ve Marcio'dan geldi.

7 Şubat 2001 - Fenerbahçe 7 - 6 Galatasaray - Son dakikaya Fenerbahçe 4-3 önde girdi. Ümit Davala, penaltı golüyle maçı uzatmaya götürdü. Uzatmada Lazetic penaltıyı kaçırınca seri penaltılarda kazanan Galatasaray oldu.

7 Şubat 2001 - Fenerbahçe 7 - 6 Galatasaray - Son dakikaya Fenerbahçe 4-3 önde girdi. Ümit Davala, penaltı golüyle maçı uzatmaya götürdü. Uzatmada Lazetic penaltıyı kaçırınca seri penaltılarda kazanan Galatasaray oldu.

6 Kasım 2002 | Fenerbahçe 6 - 0 Galatasaray - Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği ezeli rakibini 6-0 gibi tarihi bir farkla mağlup etti.

6 Kasım 2002 | Fenerbahçe 6 - 0 Galatasaray - Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği ezeli rakibini 6-0 gibi tarihi bir farkla mağlup etti.

21 Eylül 2003 | Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe - Prates'in şutu Hakan Şükür'ün kafasına çarpıp ağlara gitti. Luciano'nun elle oynamasına verilmeyen penaltı maça damga vurdu.

21 Eylül 2003 | Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe - Prates'in şutu Hakan Şükür'ün kafasına çarpıp ağlara gitti. Luciano'nun elle oynamasına verilmeyen penaltı maça damga vurdu.

11 Mayıs 2005 | Galatasaray 5 - 1 Fenerbahçe - Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 devirerek, 100. yılında unutulmaz bir zafere imza attı.

11 Mayıs 2005 | Galatasaray 5 - 1 Fenerbahçe - Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 devirerek, 100. yılında unutulmaz bir zafere imza attı.

3 Aralık 2006 | Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray - Sahaya atılan yabancı maddelerden biri Galatasaray'ın hocası Eric Gerets'in kafasına isabet etti. Mondrago'nun yanında da ses bombası patladı.

3 Aralık 2006 | Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray - Sahaya atılan yabancı maddelerden biri Galatasaray'ın hocası Eric Gerets'in kafasına isabet etti. Mondrago'nun yanında da ses bombası patladı.

19 Mayıs 2007 | Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe - Maç öncesi ve maç sırasında sahaya atılan sular, iki takımın sergilediği futbol ve Fenerbahçe'nin galibiyetinin önüne geçti.

19 Mayıs 2007 | Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe - Maç öncesi ve maç sırasında sahaya atılan sular, iki takımın sergilediği futbol ve Fenerbahçe'nin galibiyetinin önüne geçti.

27 Nisan 2008 | Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe - Şampiyonluk açısından büyük önem taşıyan maçta Volkan'ın büyük hatasını affetmeyen Nonda kafa golüyle skoru belirledi.

27 Nisan 2008 | Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe - Şampiyonluk açısından büyük önem taşıyan maçta Volkan'ın büyük hatasını affetmeyen Nonda kafa golüyle skoru belirledi.

27 Şubat 2008 | Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe - Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, 0-0'ın rövanşında 9 kişi kalan Fenerbahçe'yi son dakikada Ümit Karan'ın golüyle 2-1 yendi.

27 Şubat 2008 | Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe - Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, 0-0'ın rövanşında 9 kişi kalan Fenerbahçe'yi son dakikada Ümit Karan'ın golüyle 2-1 yendi.

12 Nisan 2009 | Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe - Lugano'nun Emre Aşık'a kafa atmasıyla ortalık bir anda karıştı. İyi arkadaş olan Semih ve Arda arasında da yumruklar konuştu.

12 Nisan 2009 | Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe - Lugano'nun Emre Aşık'a kafa atmasıyla ortalık bir anda karıştı. İyi arkadaş olan Semih ve Arda arasında da yumruklar konuştu.

18 Mart 2011 | Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe - Galatasaray yeni stadı Türk Telekom Arena'da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 1-0 öne geçmesine karşın, üst üste yediği gollerle 2-1 yenildi.

18 Mart 2011 | Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe - Galatasaray yeni stadı Türk Telekom Arena'da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 1-0 öne geçmesine karşın, üst üste yediği gollerle 2-1 yenildi.

17 Mart 2012 | Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray - Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Bu beraberlikle Galatasaray'ın Kadıköyde'ki galibiyet hasreti 13 yıla çıkmış oldu.

17 Mart 2012 | Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray - Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Bu beraberlikle Galatasaray'ın Kadıköyde'ki galibiyet hasreti 13 yıla çıkmış oldu.

22 Nisan 2012 | Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe - Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı Reto Ziegler ve Miroslav Stoch'un golleriyle yendi.

22 Nisan 2012 | Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe - Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı Reto Ziegler ve Miroslav Stoch'un golleriyle yendi.

12 Ağustos 2012 | Galatasaray 3 - 2 Fenerbahçe - Erzurum'da oynanan Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupaya uzandı.

12 Ağustos 2012 | Galatasaray 3 - 2 Fenerbahçe - Erzurum'da oynanan Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupaya uzandı.
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Fenerbahçe Galatasaray

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