Unutulmaz Ressam Bob Ross'un şoke eden sırrı! Kimse bilmiyordu!

Resim Sevinci programıyla tanınan ve ''mutlu küçük ağaçlar'' sözü yıllarca unutulmayan Ressam Bob Ross, 1995 yılında vefat ederek ardında büyük bir keder bırakmıştı. Ressam Bob'un, 'Resim Sevinci' programına dair yıllar sonra ortaya çıkan bir detay ise duyanlarına şaşkına çevirdi.

RESSAM BOB'UN BİLİNMEYEN SIRRI

Kıvırcık saçlarıyla akıllarda yer edinen Ressam Bob Ross, lenf kanserine yakalanmasına rağmen, kameralar karşısına çıkmaya devam etti. Ross, kanser nedeniyle dökülen saçlarını gizlemek için ise yayına çıkmadan önce peruk takmaya başlamıştı. Yani Resim Sevinci'nin unutulmaz ressamı Bob Ross'un saçları, programın bazı bölümlerinde peruktu.

RESSAM OLMADAN ÖNCE UZMAN ÇAVUŞTU

1942 doğumlu Bob Ross, 14 yaşındayken marangoz işiyle uğraşırken sol işaret parmağının bir kısmını kaybetti. 18 yaşında katıldığı ABD Hava Kuvvetleri'nde uzman çavuşluk yaptı. Ressam Bob'un, tabiat aşkı ise bir Alaska gezisinde ortaya çıktı ve dönünce doğa resimleri çizmeye başladı. Bob Ross, asker emeklisi olduktan sonra kendisine ''hayatta kimseye sert davranmayacağım'' sözü verdi.

RESİM SEVİNCİ PROGRAMI NASIL BAŞLADI?

Bob Ross'un 1982'de tanıştığı bir çift, Ross'un resimlerini çok sevip Ross'un bir yapımcıyla görüşmesini sağladılar. Ardından Ross, 'Resim Sevinci' programını sunmaya başladı. Ross'a, dünyanın her yerinden fotoğraflar geliyordu, herkes Ross'un kendi köylerini çizmesini istiyordu.

PARA ALMADAN ÇALIŞTI

Ressam Bob, programın yayınlandığı kanal devlet destekleriyle ayakta durabildiği için para kazanamıyordu. Maddi sıkıntılar çekince, çizdiği resimleri satmak zorunda kaldı. Kazandığı paranın bir kısmını da, çalıştığı kanala bağışladı.

KANSERE YAKALANDI

Bob Ross, bir süre sonra 'Bob Ross' şirketini kurdu ve resim yapmak için araç-gereçler satmaya başladı. Ömrünün son yıllarına doğru, çalıştığı kanaldan da maaş almaya başlamıştı. Ancak yakalandığı lenf bezi kanseri, 1995 yılında Bob Ross'u hayattan kopardı...



