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Unutuvermiş nasıl yazılır? Unutuvermiş ayrı mı yazılı bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
28.05.2024 21:42
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Türkçe, kelime ve kelime grupları açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu kelime çeşitleri arasında, iki kelimenin birleşmesiyle oluşan sözcükler sıkça hata yapılan konular arasında yer alır. "Unutuvermiş" kelimesi de çokça kullanılan fakat doğru yazımı konusunda sıkça araştırılan bir sözcüktür. Peki, "unutuvermiş" kelimesinin doğru yazımı nasıl olmalıdır?

Dilimizde pek çok kelime türü bulunmaktadır. Türkçe’de her sözcüğün doğru bir ifade şekli ve uyulması gereken bir yazım kuralı bulunur. Bu yüzden, sözcüklerin yazılış biçimleri konusunda sıkça kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Bu tür sözcüklerin hatalı yazımları yayılarak bilgi kirliliğine neden olabilir. Yazım kurallarına uymak, Türkçe’yi doğru kullanmak bakımından son derece önemlidir.

Dil bilgisinde sıkça hata yapılan ve yazılışı en çok merak edilen sözcükler arasında birleşik yazılan kelimeler bulunmaktadır. Bu tür kelimelerin nasıl yazılması gerektiği hakkında bilgi almak isteyenler, TDK tarafından yayımlanan çevrim içi sözlüklerden faydalanabilir. Türk Dil Kurumu yazım sözlüklerinde sıkça araştırılan kelimelerden biri de "unutuvermiş" kelimesidir.

Unutuvermiş nasıl yazılır?

"Unutuvermiş" sözcüğü Türkçede sıklıkla kullanılan bir ifadedir. Bu fiilin temel kullanımı "unutuvermek" şeklindedir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre "unutuvermek", çok kısa sürede, aniden unutmak anlamına gelir. YKS sorularında da karşılaşılan "Unutuvermiş" yazımı ve soru biçimindeki kullanımı, başta öğrenciler olmak üzere pek çok insanın kafasını karıştırmaktadır. TDK sözlüklerinde unutuvermiş doğru yazılışı birleşik olması gereken kelimeler arasında yer alır.

Unutuvermiş ayrı mı yazılır?

Kelime anlamları ve dilbilgisi kuralları konusunda araştırma yapanlar için Dilimizin geliştirilmesi ve korunması amacıyla kurulan Türk Dil Kurumu (TDK) birincil kaynak görevi görür. Bu kaynağa göre "unutuvermiş" fiilinin bitişik yazılması gerekir.

Unutuvermiş bitişik mi yazılır diye merak edenler, "unutuvermiş" biçimindeki yazımın doğru olduğunu bilmelidir. Bu kuraldan yola çıkıldığında bu sözcüğün soru formundaki "mi, mu" ekleri geldiğinde doğru yazım şekli "unutuvermiş mi" olmalıdır. Unutuvermiş yazımı konusundaki doğru ve hatalı kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

  • Unutuvermiş (doğru kullanım
  • Unutu vermiş (hatalı kullanım)
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