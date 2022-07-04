Ünye'de Emniyet Müdürlüğü yakınlarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü yakınlarında kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğüne yakın bir bölgede, havaya ateş edildi.

Silah sesleri üzerine çevrede inceleme yapan polis ekipleri, 3 boş kovan buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, silahın kurusıkı tabanca, şüphelinin ise Y.Y. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.



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