YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ünye'de Emniyet Müdürlüğü yakınlarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Ünye'de Emniyet Müdürlüğü yakınlarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı

04.07.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünye'de Emniyet Müdürlüğü yakınlarında havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü yakınlarında kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğüne yakın bir bölgede, havaya ateş edildi.

Silah sesleri üzerine çevrede inceleme yapan polis ekipleri, 3 boş kovan buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, silahın kurusıkı tabanca, şüphelinin ise Y.Y. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da çıkan yangında 3 binanın çatısında hasar oluştuOrdu'da çıkan yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğulduSamsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye tabanca

Ordu Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:56
Sabah
04:55
Öğle
12:38
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
22:01
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.