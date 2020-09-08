Ünyespor'da forma giyen 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, kansere yenik düştü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun bir süredir kanser tedavisi gören Ünyespor U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, bu sabah hayata veda etti.
Genç futbolcu Ordu’nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
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