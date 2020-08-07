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Urartu Göz hizmetlerine kesintisiz devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 07.08.2020 14:42 | Son Güncelleme

Van’da Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu; merkezde ameliyat, lazer ve poliklinik hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.Korona virüs salgınının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de can kaybına neden olduğunu ifade eden Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, sağlık kuruluşları başta olmak üzere tüm birimlerin gerekli hassasiyeti gösterdiğini ifade etti.

Urartu Göz hizmetlerine kesintisiz devam ediyor

Van’da Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu; merkezde ameliyat, lazer ve poliklinik hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.
Korona virüs salgınının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de can kaybına neden olduğunu ifade eden Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, sağlık kuruluşları başta olmak üzere tüm birimlerin gerekli hassasiyeti gösterdiğini ifade etti. Urartu Göz olarak korona virüse karşı gerekli tüm önlemleri alarak hizmetlerine kesintisiz devam ettiklerini ifade eden Yazıcıoğlu, “Korona virüsün oluşturduğu olumsuzluklara karşı tüm önlemlerimizi alarak 6 uzman hekimle ameliyat, lazer ve poliklinik hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Maalesef hasta yatışının yapıldığı diğer kuruluşlardaki ameliyat ortamının, acil ameliyatlar harici hizmet verilememesinden dolayı Urartu Göz olarak hijyen şartlarına dikkat ederek, maksimum önlemlerle ameliyathanemiz, lazer ünitemiz ve tüm birimlerimiz aktif olarak çalışmaktadır” dedi.
Urartu Göz’de sterilizasyona yönelik ışınlamanın her gün yapıldığını belirten Yazıcıoğlu, “Hepafiltre kullanımı ve tüm önlemler hem hekimlerimiz hem personellerimiz tarafından alınmaktadır. Urartu Göz, açıldığı ilk gün gibi hizmetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu anlamda halkımıza hizmetin en iyisini sunmak için çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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