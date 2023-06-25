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Uraz Kaygılaroğlu'dan yurt dışı gezisine euro göndermesi! 'Sana bile dert olduysa' yorumuna yanıt gecikmedi

25.06.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten ve kızları Ada ile Disneyland'e gitti. Yurt dışı pozlarını paylaşan yakışıklı oyuncu gelen euro yorumunu ise yanıtsız bırakmadı.

Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu çifti ayrıldıktan sonra da dost kalabilen bir çift. Kızları Ada için sık sık bir araya gelen çift, birbirlerini iyi günde kötü günde hiç yalnız bırakmıyor.

Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, son olarak kızları Ada ile birlikte Disneyland'e gitti. Seyahatten eğlenceli kareleri Instagram hesabından paylaşan Uraz Kaygılaroğlu euro'nun artışına gönderme yaparak pozları 27,29 notuyla paylaştı.

Bir takipçi ise oyuncuya "Uraz sana bile dert olduysa euro biz ne yapalım artık" dedi.

Ekran Alıntısı

Uraz Kaygılaroğlu ise bu yorumu tepkisiz bırakmadı ve takipçisine "Biz ağaçtan mı topluyoruz TL’yi?" yorumunda bulundu.

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