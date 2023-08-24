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  4. Uraz Kaygılaroğlu evde spor yaparken paylaştı! Görenler tamamen çıplak sandı

Uraz Kaygılaroğlu evde spor yaparken paylaştı! Görenler tamamen çıplak sandı

24.08.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefirin Kızı, Üç Kuruş ve Erşan Kuneri dizileriyle kendisinden söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu spor yaptığı anları paylaştı. Erşan Kuneri'nin 2. sezonunda yer almayacak olan oyuncunun ev halini görenler ilk bakışta oyuncuyu çıplak sandı.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, rol aldığı projelerle ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu Pis Yedili, Klavye Delikanlıları, Egenin Hamsisi, Baba Candır, Üç Kuruş, Seferin Kızı ve son olarak Erşan Kuneri'de oynamıştı.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Uraz Kaygılaroğlu son olarak Cem Yılmaz ile para konusunda anlaşamamış ve Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunda yer almayaya karar vermişti.

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Görünümüne dikkat eden ve sporunu aksatmayan Uraz Kaygılaroğlu son olarak evde spor yaptığı anları paylaştı.

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Ancak evinin öyle bir açısında poz verdi ki görenler oyuncuyu tamamen çıplak sandı. Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımına "Aklım çıktı çıplak sandım" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu Oyuncu

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