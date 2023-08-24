Uraz Kaygılaroğlu evde spor yaparken paylaştı! Görenler tamamen çıplak sandı

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, rol aldığı projelerle ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu Pis Yedili, Klavye Delikanlıları, Egenin Hamsisi, Baba Candır, Üç Kuruş, Seferin Kızı ve son olarak Erşan Kuneri'de oynamıştı.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Uraz Kaygılaroğlu son olarak Cem Yılmaz ile para konusunda anlaşamamış ve Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunda yer almayaya karar vermişti.

Görünümüne dikkat eden ve sporunu aksatmayan Uraz Kaygılaroğlu son olarak evde spor yaptığı anları paylaştı.



Ancak evinin öyle bir açısında poz verdi ki görenler oyuncuyu tamamen çıplak sandı. Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımına "Aklım çıktı çıplak sandım" yorumları geldi.

