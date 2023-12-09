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Uraz Kaygılaroğlu'nun yanlış anlaşılan paylaşımı gündem oldu! "Yanımdaki çıplak değil"

09.12.2023 09:35 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'de 'Mete' rolünü canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı yanlış anlaşıldı. Kaygılaroğlu, geçmiş tarihlerde çekilmiş tulum eşliğinde oynadığı görüntüleri paylaştı. Ünlü oyuncunun yanında tulum oynayan arkadaşının pantolon rengi sosyal medyada gündem oldu. Kaygılaroğlu'nun açıklaması takipçilerini gülümsetti.

Ekranların sevilen oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabını epey aktif kullanıyor. Son olarak, arkadaşlarıyla tulum oynadığı görüntüleri paylaşan Kaygılaroğlu'nun o videosu takipçileri tarafından yanlış anlaşıldı. Ünlü isimden yanıt gecikmedi.

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"BU RENK PANTOLON YASAKLANSIN"

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada gündem olan tulum oyunuyla görüntüsüne dair açıklamada bulundu. Kaygılaroğlu'nun yanıtı takipçilerini gülümsetti. Kaygılaroğlu yaptığı açıklamada, "Yanımdaki arkadaş çıplak değil arkadaşlar. Bu renk pantolan yasaklansın" ifadelerine yer verdi.

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Gelen yorumlara yanıt veren Kaygılaroğlu, "Arkadaşlar tabi ki don, atletle tulum oynamıyoruz. Pantolonun azizliğine urağımışız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu Sakla Beni dizisi Oyuncu
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