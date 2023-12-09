Uraz Kaygılaroğlu'nun yanlış anlaşılan paylaşımı gündem oldu! "Yanımdaki çıplak değil"

Ekranların sevilen oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabını epey aktif kullanıyor. Son olarak, arkadaşlarıyla tulum oynadığı görüntüleri paylaşan Kaygılaroğlu'nun o videosu takipçileri tarafından yanlış anlaşıldı. Ünlü isimden yanıt gecikmedi.

"BU RENK PANTOLON YASAKLANSIN"

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada gündem olan tulum oyunuyla görüntüsüne dair açıklamada bulundu. Kaygılaroğlu'nun yanıtı takipçilerini gülümsetti. Kaygılaroğlu yaptığı açıklamada, "Yanımdaki arkadaş çıplak değil arkadaşlar. Bu renk pantolan yasaklansın" ifadelerine yer verdi.

Gelen yorumlara yanıt veren Kaygılaroğlu, "Arkadaşlar tabi ki don, atletle tulum oynamıyoruz. Pantolonun azizliğine urağımışız" dedi.







