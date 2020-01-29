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  4. Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül aşk yaşıyor mu? Mehtap Algül gündeme bomba gibi düştü

Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül aşk yaşıyor mu? Mehtap Algül gündeme bomba gibi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Sefirin Kızı'nın başarılı oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Mehtap Algül'ün kim olduğu merak konusu olurken herkes bu iddianın doğru olup olmadığını merak ediyor.

Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Algül aşk yaşıyor mu? Mehtap Algül gündeme bomba gibi düştü

Sefirin Kızı adlı dizide rol alan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 6 ay önce meslektaşı Melis İşiten ile olan 5 yıllık evliliğini sonlandırdı. Rol aldığı diziden dolayı son günlerde çok konuşulan oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Son dönemde yıldızı iyice parlayan oyuncu, gönlünü sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'e kaptırdı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, paylaşımlarıyla kendilerini ele verdi. Ezhel'in 'Shawty bana baksan' şarkısını paylaşan Algül'e Kaygılaroğlu'nun "Shawty benimle misin bu akşam?" karşılığını vermesi gözden kaçmadı.

Aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşerken iki ünlü de henüz bir açıklama yapmadı.

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Ancak Mehtap Algül'ün kim olduğu merak konusu oldu! Peki Mehtap Algül kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

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MEHTAP ALGÜL KİMDİR?

Sosyal medyada 205 bin takipçisi olan Mehtap Algül iş hayatında da sosyal medyada olduğu kadar aktif. YouTube videolarıyla ses getirmeyi başaran Mehtap Algül bugüne kadar kamera arkasında birçok ünlü isimle birlikte çalıştı. Taktiksel şirket idaresi ve plan koordinatörlüğü gibi alanlarda görev yapan Algül, aynı zamanda Berkcan Güven, Burak Yörük, İrem Çalhan ve Reynmen gibi sosyal medyanın popüler isimleriyle de oldukça yakın arkadaş.

Mehtap Akgül, Bahşehir Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nin bünyesindeki BAU NEXT'in yöneticiliğini üstleniyor. Taktiksel şirket idaresi ve plan koordinatörlüğü gibi farklı görevlerde çalışan Algül, aynı zamanda Berkcan Güven, Burak Yörük, İrem Çalhan gibi sosyal medyanın popüler isimleriyle çekildiği fotoğraflarla dikkat çekiyor. Mehtap Algül’ün bir dönem Reynmen ile sevgili olduğu iddia edilmişti.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
selin cigerciye benziyor buda mehtap kuşbaşı
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