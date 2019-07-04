2014 yılında evlenen Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanma kararı aldı.

Oyuncu çiften sürpriz karar! 2014 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor.

Yaptıkları ortak açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen çift, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirtti. Çift boşanmak için yasal süreci avukatları aracılığı ile gerçekleştirdi.

2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu çiftin Ada adında bir kızları var.

Uraz Kaygılaroğlu yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Ne denir bilemiyorum. Ben 27 melis 25 yaşındaydık; çok sevdik, aşık olduk. hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş’ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot t-shirt ile evlendik. 5 yıllık evliliğimiz, aşkımız Ada ile ödüllendirdi. Bugün o evliliğin sonuna geldik. Evlerimizi ayırsak dahi sevgimizi ve saygımızı bir tutmak, kızımızı mutlu ayrı iki evde büyütmek, ömürlük dost ve yol arkadaşı olmak olmak adına bir karar aldık. Arkama baktığımda bu 5 yıllık maceranın her anına minnettar olduğumu söylemek isterim. Çocuğumuzu büyütürken kocaman ailemizde herkesin birbirini çok sevdiği, saygı duyduğu bir final olsun istedik. Hayat uzun bir yolculuk ve biz bu yolculukta kötü hatıralara sahip çocuklar olarak kızımıza kötü hatıralar bırakmak istemedik. Bu süreci içimizde yaşamak, daha önceden de olduğu gibi gündemin dışında olmak isteriz. başta kızımız Ada ve ailemizin geri kalan üyeleri düşünüldüğünde buna saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Yanımızda olmuş olan herkese teşekkür ederim. Lütfen burada hayatımızda olmaya devam edin.

Melis’im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım."