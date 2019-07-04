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Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

2016 yılında evlenen Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın boşanma haberinin ardından bir boşanma haberi daha magazin gündemine düştü. 2014 yılında evlenen Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten de boşanma kararı aldı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor!

2014 yılında evlenen Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanma kararı aldı.

Oyuncu çiften sürpriz karar! 2014 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor.

Yaptıkları ortak açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen çift, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirtti. Çift boşanmak için yasal süreci avukatları aracılığı ile gerçekleştirdi.

2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu çiftin Ada adında bir kızları var.

Uraz Kaygılaroğlu yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Ne denir bilemiyorum. Ben 27 melis 25 yaşındaydık; çok sevdik, aşık olduk. hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş’ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot t-shirt ile evlendik. 5 yıllık evliliğimiz, aşkımız Ada ile ödüllendirdi. Bugün o evliliğin sonuna geldik. Evlerimizi ayırsak dahi sevgimizi ve saygımızı bir tutmak, kızımızı mutlu ayrı iki evde büyütmek, ömürlük dost ve yol arkadaşı olmak olmak adına bir karar aldık. Arkama baktığımda bu 5 yıllık maceranın her anına minnettar olduğumu söylemek isterim. Çocuğumuzu büyütürken kocaman ailemizde herkesin birbirini çok sevdiği, saygı duyduğu bir final olsun istedik. Hayat uzun bir yolculuk ve biz bu yolculukta kötü hatıralara sahip çocuklar olarak kızımıza kötü hatıralar bırakmak istemedik. Bu süreci içimizde yaşamak, daha önceden de olduğu gibi gündemin dışında olmak isteriz. başta kızımız Ada ve ailemizin geri kalan üyeleri düşünüldüğünde buna saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Yanımızda olmuş olan herkese teşekkür ederim. Lütfen burada hayatımızda olmaya devam edin.
Melis’im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım."

'EVLİLİĞİ BECEREMEDİK'

Melis İşiten ise yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

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"Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim.
Uraz’la ben kızımızı ayrı evlerde büyütme kararı aldık. Aşkımızı kucaklamayı bildiğimiz gibi, birbirimizi yıpratmadan, incitmeden ve en önemlisi Ada’nın bir an olsun mutsuz olmasına izin vermeden vedalaşıyoruz.
Elbet istemezdik böyle olmasını. Kimse istemez. Ama insan. Ruh. Kalp. Ne olacağını bilemiyorsun. Oldu. Çok güzel sevdik biz birbirimizi. Ama evliliği beceremedik. Yola sadece sevgimizle devam edeceğiz.
Uraz; Ada’nın babası, benim hayat ortağım. Ömürlük yol arkadaşıyız biz. Birbirimize olan sevgimiz ve saygımız ömürlük.
Kolay bir süreç geçirmiyoruz inanın. Sizden tek ricam sessiz kalmayı tercih edecek olmamıza saygı duymanız. Üzerine konuşmak ancak bize ve kızımıza zarar verir.
Bugüne kadar yolladığınız bütün güzel dilekler için minnettarım. Kalplerimiz bir.
Canım ailem.
Canım dostlarım.
Canım Uraz.
Canım kızım.
Biz her zaman olduğu gibi kocaman bir aile olmaya devam edeceğiz."

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BOŞANMAYA ALDATMA MI SEBEP OLDU?

  1. Sayfa'nın iddiasına göre boşanmanın sebebi Melis Tüzüngüç ile Uraz Kaygılaroğlu arasında bir yakınlaşma olmasıydı. Kaygılaroğlu ise bu iddiaları yalanlamıştı.
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