Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten evleniyor mu? Eski eşlerden şaşırtan açıklama!

Oyuncu meslektaşlar Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti 5 yıllık evliliklerini 2019 yılında sonlandırmışlardı. Ayrılık sonrası "Hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş’ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot tshirt ile evlendik." diyen Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde eski eşi Melis İşiten ve kızı Ada ile bir aya gelerek sosyal medya hesabında paylaşımlar yapıyor. Akıllara evlilik sorusunu getiren ikiliden Melis İşiten duruma açıklık getirdi.

2014 yılında dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti 2019 yılında karşılıklı olarak boşanma kararı alarak yollarını ayırmıştı. Çiftin Ada isminde bir kızları bulunuyor.

Yaptıkları açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen ikili, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu ifade etmişti.

Boşanma ile ilgili ilk açıklama Melis Kaygılaroğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından eşi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu altına şu mesajı yazdı: "Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim."

"Uraz’la ben kızımızı ayrı evlerde büyütme kararı aldık. Aşkımızı kucaklamayı bildiğimiz gibi, birbirimizi yıpratmadan, incitmeden ve en önemlisi Ada’nın bir an olsun mutsuz olmasına izin vermeden vedalaşıyoruz."

"Elbet istemezdik böyle olmasını. Kimse istemez. Ama insan. Ruh. Kalp. Ne olacağını bilemiyorsun. Oldu. Çok güzel sevdik biz birbirimizi. Ama evliliği beceremedik. Yola sadece sevgimizle devam edeceğiz."

"Uraz; Ada’nın babası, benim hayat ortağım. Ömürlük yol arkadaşıyız biz. Birbirimize olan sevgimiz ve saygımız ömürlük. Kolay bir süreç geçirmiyoruz inanın. Sizden tek ricam sessiz kalmayı tercih edecek olmamıza saygı duymanız. Üzerine konuşmak ancak bize ve kızımıza zarar verir. Biz her zaman olduğu gibi kocaman bir aile olmaya devam edeceğiz."

Ardından Uraz Kaygılaroğlu da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ne denir bilemiyorum. Ben 27 Melis 25 yaşındaydı. Çok sevdik, aşık olduk. Hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş’ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot tshirt ile evlendik."

"5 yıllık evliliğimiz, aşkımız Ada ile ödüllendirdi. Bugün o evliliğin sonuna geldik. Evlerimizi ayırsak dahi sevgimizi ve saygımızı bir tutmak, kızımızı mutlu ayrı iki evde büyütmek, ömürlük dost ve yol arkadaşı olmak adına bir karar aldık."

"Arkama baktığımda bu 5 yıllık maceranın her anına minnettar olduğumu söylemek isterim. Çocuğumuzu büyütürken kocaman ailemizde herkesin birbirini çok sevdiği, saygı duyduğu bir final olsun istedik. Hayat uzun bir yolculuk ve biz bu yolculukta kötü hatıralara sahip çocuklar olarak, kızımıza kötü hatıralar bırakmak istemedik."

"Bu süreci içimizde yaşamak, daha önceden de olduğu gibi gündemin dışında olmak isteriz. Başta kızımız Ada ve ailemizin geri kalan üyeleri düşünüldüğünde buna saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Yanımızda olmuş olan herkese teşekkür ederim. Lütfen burada hayatımızda olmaya devam edin. Melis’im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım."

EVLİLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Disneyland'a gittiği anlardan video paylaşan Uraz Kaygılaroğlu paylaşımına "bizi seviyorum" ve "barışmadık, zaten küs değiliz" notunu eklemişti.

Daha sonra bu paylaşıma gelen evlilik yorumları sonrası Melis İşiten'den bir açıklama geldi. İşiten, "hayır yeniden evlenmiyoruz, hiç küsmedik, üçümüz hep beraberiz, teşekkürler şimiden herkese iiy bayramlar" ifadelerine yer verdi.



