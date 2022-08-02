MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz, Disney Plus'un Avcı dizisinde buluştu

Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz, Disney Plus'un Avcı dizisinde buluştu

02.08.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yayına başlayan Disney Plus platformunun yeni dizisi Avcı'dan ilk kareler geldi. Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz'in başrollerde oynadığı gerilim-suç-mizah türündeki dizinin çekimleri sürüyor.

Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz, Disney Plus'un Avcı dizisinde buluştu

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu Avcı dizisin çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı.

1659423317_Kod_Ad___Avc____3__

1659423314_Kod_Ad___Avc____2__

Başrolünü Pınar Deniz’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Deniz dışında Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek, ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; dikkat çekici hikayesiyle şimdiden merakla beklenen; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi yakında Disney+’ta yerini alacak.

1659423387_Kod_Ad___Avc____8_

FZI09WGWQAM0KLL
FZI09TLXkAASDds

1659423319_Kod_Ad___Avc____4__

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...Minicik elbisesiyle poz verdi! Dua Lipa'ya benzetildi...
Kahvaltıcıda şaştı kaldı! "Memelerimi gösteriyor adama..."Kahvaltıcıda şaştı kaldı! "Memelerimi gösteriyor adama..."
Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"
Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Altın gibi kıymetlendi! Kilosu 3 bin 500 TL...

Altın gibi kıymetlendi! Kilosu 3 bin 500 TL...

1671'inci oldum demişti! YKS belgesi gerçek çıkmadı

1671'inci oldum demişti! YKS belgesi gerçek çıkmadı

Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu!

Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu!

MİT adım adım takip etti: İranlı casusların İstanbul'da keşif görüntüleri

MİT adım adım takip etti: İranlı casusların İstanbul'da keşif görüntüleri

Uzman Çavuş tarafından darp edildiği iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı: Türkiye'nin konuştuğu olayda karar çıktı

Uzman Çavuş tarafından darp edildiği iddia edilmişti! Gerçek bambaşka çıktı: Türkiye'nin konuştuğu olayda karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Yumurta haşlarken suyuna mutlaka limon ekleyin!

Yumurta haşlarken suyuna mutlaka limon ekleyin!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.