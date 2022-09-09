YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Üreticiler fındığı kurutmak için bu yıl da Şebinkarahisar'ı tercih etti

Üreticiler fındığı kurutmak için bu yıl da Şebinkarahisar'ı tercih etti

09.09.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık üreticisi Hasan Akgün: - "Toplama zamanı havalar güzeldi ancak kurutma zamanı gelince yağışlar başlayınca, burada havanın daha güzel olduğunu duyduk, geçen sene de getirdik bu yıl da buraya geldik"

GİRESUN (AA) - MAHMUT AHMET YELES - Giresun'da özellikle sahil kesiminde sıcaklıkların bir süredir düşük seyretmesi ve yağış olması nedeniyle bazı üreticiler fındıklarını Şebinkarahisar ilçesinde kurutuyor.

Geçen ay başlayan hasat sonrası fındık kurutma işlemi hava şartlarının bulutlu ve yağışlı olduğu zaman dilimine denk gelen üreticiler, ürününü sahilden yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Şebinkarahisar'a götürdü.

İlçedeki güneşli havayı fırsat bilen üreticiler, boş alanlara serdikleri fındıklarını kurutuyor.

Fındık kurutan üreticilerden Hasan Akgün, AA muhabirine, geçmiş yıllarda da fındığını kurutmak için Şebinkarahisar'a geldiğini söyledi.

Bu yıl hasadın beklentilerini karşıladığını belirten Akgün, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 24 dönüm yerim var, 3 tona yakın mahsul bekliyoruz. Bu sene fındıkları topladık, kurutma zamanı sahil kesimde yağış olduğu için Şebinkarahisar'a getirdik. Allah nasip ederse burada kurutacağız, tekrar evimize döneceğiz. Fındık toplama zamanı havalar güzeldi, ancak kurutma zamanı gelince yağışlar başlayınca, burada havanın daha güzel olduğunu duyduk, geçen sene de getirdik bu yıl da buraya geldik."

Normal şartlarda güneşli havada fındığın 2-3 günde kuruduğunu belirten Akgün, "Sahil kesiminde yağış olduğu için 1 hafta bekledik. Yağış devam ettiği için buraya getirdik. Pazar akşamı geldik akşamdan fındıklarımızı serdik." ifadelerini kullandı.

Akgün, 24 saat boyunca ürününün başında beklediklerini vurgulayarak, gün içinde de fındığın içindeki çürükleri ayırdıklarını dile getirdi.

Asım Aldemir ise bu yıl emeklerinin karşılığını aldıklarını aktararak "Fındık iyi, beklentimizi de karşıladı. Benim 2 ton civarında fındığım var. Şebinkarahisar'da havalar güzel, bizim oralarda yağışlı olduğu için buraya geldik. Şebinkarahisar'da olmasaydık fındığımız çürüyebilirdi" diye konuştu.

Aldemir, sahil kesiminden Şebinkarahisar'a fındık getirmenin kolay olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim şu andaki yaptığımız işimiz bir yılın emeği. Sahil kesimlerinde de fındığını seren var ama yağıştan üstünü açamıyor. Giresun fındığı her zaman kaliteli ancak çuvalda bir geceden fazla kalmaması gerekiyor. İçi kötü olur. Şebinkarahisar'da İç Anadolu'nun havasını andırıyor. O yüzden buraya geliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da partisinin grup toplantısında konuştu: (2)
Emniyet'ten Bataklık Operasyonu davası tahliyelerine ilişkin açıklama:Emniyet'ten Bataklık Operasyonu davası tahliyelerine ilişkin açıklama:
Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacakDünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak
Anahtar Kelimeler:
fındık Giresun Şebinkarahisar findik üreticisi

Giresun Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:29
İkindi
16:04
Akşam
18:54
Yatsı
20:16
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkalarını döndüler! Bebeği market arabasından çaldı

Arkalarını döndüler! Bebeği market arabasından çaldı

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.