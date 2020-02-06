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Üreticiler kırmızı gülleri kesmeden sattı

İZMİR HABERLERİ  | 06.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'de üreticiler, Sevgililer Günü'ne kırmızı gül yetiştirmek için mesai yapıyor - Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Altun: - "Yıl içerisinde üretilen güllerin yüzde 50'si şubat ayında hasat ediliyor. Kışlık güllerin tamamına yakını da Sevgililer Günü'ne yakın piyasaya sürülmektedir" - Gül üreticisi Hasan Serdaş: - "Bu sene talep çok güzel. Allah bereket versin. Seradaki ürünleri kesmeden sattık"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Sevgililere Günü'ne kırmızı gül yetiştirmek isteyen üreticilerin seralardaki yoğun mesaisi devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'de üreticiler Sevgililer Günü'ne odaklandı.

Yılda yaklaşık 1 milyar kesme çiçeğin yetiştirildiği Türkiye'de en fazla üretim Antalya, İzmir ve Yalova'da gerçekleşiyor. Yaklaşık 344 milyon kesme çiçeğin üretildiği İzmir'de yetişen kaliteli çiçeklerin bir kısmı yurt dışına gönderiliyor.

"Çiçekçinin bayramı" olarak nitelendirilen Sevgililer Günü'ne yönelik ise üreticiler güller için ekstra zaman ve emek harcıyor.

Yaklaşık 2 ay önceden budanan güller bu özel güne yetiştiriliyor. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde girdikleri seralarda gülleri tek tek kontrol ediyor. Hasat edilen güller mezatlarda satışa sunuluyor.

İzmir'in verimli topraklarında yetişen güller, mezatlardaki alıcılar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline doğru yola çıkıyor.

- Gülün yarısının hasadı Sevgiler Günü'nde

Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Altun, AA muhabirine, ilçenin kesme çiçek üretiminde önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

İlçedeki seraların yüzde 18'inde kesme çiçek üretildiğini ifade eden Altun, "Kışlık olarak üretilen güllerin hasat zamanı Sevgililer Günü'ne denk gelecek şekilde planlanıyor. Yıl içerisinde üretilen güllerin yüzde 50'si şubat ayında hasat ediliyor. Kışlık güllerin tamamına yakını da Sevgililer Günü'ne yakın piyasaya sürülmektedir." diye konuştu.

Gül üreticisi Hasan Serdaş da yaklaşık 25 yıldır çiçekçilikle uğraştığını söyledi.

Bu sezonun verim ve kalite açısından çok güzel geçtiğini belirten Serdaş, "Bu sene talep çok güzel. Allah bereket versin. Seradaki ürünleri kesmeden sattık." ifadelerini kullandı.

Gül yetiştirmenin zorluklarına dikkati çeken Serdaş, kışın don, yazın da sıcaklardan dolayı bazı sorunlar yaşadıklarını ancak mesleğini severek yaptığını dile getirdi.

Sevgililer Günü'nden sonra da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne hazırlandıklarını anlatan Serdaş, "Şu anda fiyatlar sevindirici. Bir demette 20 gül var. Kalitesine göre 50-100 lira arasında mezata gönderiyoruz." diye konuştu.

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Sabah
08:06
Öğle
13:30
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Nuray Eczanesi
Bayrakli
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