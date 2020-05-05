YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Üreticiye hibe desteği TKDK’dan

Üreticiye hibe desteği TKDK’dan

MUŞ HABERLERİ  | 05.05.2020 14:38 | Son Güncelleme

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü, IPARD II 6.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü, IPARD II 6. başvuru çağrı döneminde uygun görülen 25 projenin taahhütlere uygun olarak tamamlanması halinde yatırımcılara 6 milyon TL hibe desteği verileceğini bildirildi.
Üreticiye verdiği destekle tarım ve hayvancılık ekonomisine ve istihdama katkı sunan TKDK, hibe desteği almaya hak kazanan projelerin sözleşmelerinin imzalanmasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Muş İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD II 6. başvuru çağrı döneminde kabul edilen ve kurum merkezine gönderilen projelerden hibe desteği almaya hak kazanan projelerin imzaları korona virüs tedbirleri çerçevesinde atılmaya devam ediyor. Bugüne kadar arıcılık ve kırsal turizm alanlarını içeren 25 proje ile sözleşmeler imzalandı. 9 milyon 8 bin TL yatırım bütçesine sahip projelerin tamamlanmasıyla yatırımcılara 5 milyon 855 bin TL geri ödemesiz finansal destek verilecek. İl Koordinatörlüğü incelemeleri sonucunda Kurum merkezine gönderilen 34 milyon TL yatırım bütçesine sahip 35 projenin tamamıyla sözleşme imzalanması halinde yatırımcılar 20 milyon 737 bin TL hibe alma hakkı kazanacak.

“Devletimize minnettarız”
TKDK Muş İl Koordinatörlüğüne sunduğu projenin kabul edilmesiyle sözleşme imzalayan yatırımcılardan Savaşçılar köyünde ikamet eden Kerem Kandemir, devletin vermiş olduğu bu destekten özellikle gençlerin yararlanmasını istediğini söyledi. 122 bin 500 TL yatırım bütçesine sahip arıcılık alanındaki projeyi imzaladığını ifade eden Kandemir, “TKDK’ya sunmuş olduğum arıcılık projem onaylandı. Şu anda geldik sözleşmemizi imzaladık. Önümüzdeki süreçte başvurmuş olduğumuz arıcılık projesiyle ilgili ekipmanları da alacağız. 490 adet kovanımız ve diğer ekipmanlarımız ile birlikte önümüzdeki süreçte arıcılığa başlamış olacağız. Sunmuş olduğum proje 122 bin 500 TL. Bizim elimize geçen miktar 80 bin TL olacak. Devletimize minnettarız. Benim gibi gençleri de TKDK’ya davet ediyorum. Devletimizin bize sunmuş olduğu bu olanaklardan yararlanmalarını istiyoruz.” dedi.

“Vermeyi planladığımız hibe miktarı 20 milyon TL”
Devam eden sözleşme çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğü olarak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Malum pandemi nedeniyle çalışmalarımız yavaşlasa da Bilim Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. 6. çağrıda kurumumuza sunulmuş olan 25’inci projemiz ile bugün itibariyle sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Bu 25 projemiz genelde arıcılık projelerinden oluşmaktadır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 9 milyon TL civarında olup bunun yaklaşık 6 milyonunu yatırımcılarımıza hibe desteği olarak vermeyi planlamaktayız. 10 projemizin daha sözleşme hazırlıkları devam etmektedir. Bu sözleşmelerin gerçekleşmesiyle beraber 6. çağrıdaki projelerimizin toplam tutarı 35 milyon TL civarında olup yatırımcılarımıza vermeyi planladığımız hibe miktarı ise 20 milyon TL olacaktır. Salgın her ne kadar çalışmalarımızı yavaşlatmış olsa da faaliyetlerimiz devam etmektedir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeKızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Muş Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:05
Öğle
12:16
İkindi
16:05
Akşam
19:17
Yatsı
20:46

Muş Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Fırat Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bulanık ilçe müftülüğünden anlamlı bağış

Bulanık ilçe müftülüğünden anlamlı bağış

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Jandarmanın zıhlı araçları çocuklar için süslendi

Jandarmanın zıhlı araçları çocuklar için süslendi

Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Demirbaş atandı

Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Demirbaş atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.