MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kültür mantarı üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir firmaya ait tesisteki mantar torbalarının bulunduğu raflar henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rafların altında kalan işçiler Caner Yarasa (45) ve S.S'ye ulaştı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan işçilerden Yarasa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

