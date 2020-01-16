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  4. Üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı

Üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı

MERSİN HABERLERİ  | 16.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kültür mantarı üretim tesisinde rafların devrilmesi sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir firmaya ait tesisteki mantar torbalarının bulunduğu raflar henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rafların altında kalan işçiler Caner Yarasa (45) ve S.S'ye ulaştı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan işçilerden Yarasa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası İşçi mantar üretim tesisi RAF Tarsus

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