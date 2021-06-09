ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığı sahada yakından takip ediyor

DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklık kaynaklı olumsuzlukların en aza indirilmesi için tarımsal verileri yakından takip ederek sahada faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Tarımsal Kuraklık Strateji Eylem Planı ile tüm alanlarda kuraklıkla ilgili bilinç düzeyinin artırılması, paydaşların sürece dahil edilmesi, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, gerekli tedbirlerin önceden alınması gibi hususlar 18 kurum ve kuruluşla birlikte yürütülüyor. Söz konusu eylem planı kapsamında, ülke genelinde meteorolojik veriler, sulama amaçlı baraj ve gölet havza bazlı doluluk oranları, 81 ilde hububat ekim alanları ve hububatın fenolojik gözlemleri bütün olarak değerlendirilerek, her ay için değerlendirme raporu oluşturuluyor. Ülke genelinde 1 Ekim 2020-31 Mayıs 2021 döneminde yağışlar normaline göre, yüzde 27 azaldı, bu azalma, Marmara Bölesi dışındaki tüm bölgelerde görüldü. Bölgesel olarak en fazla azalma yüzde 37,9 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 35,6 ile İç Anadolu'da kaydedildi.

Antalya, Konya Kapalı, Doğu Akdeniz, Seyhan, Ceyhan, Fırat-Dicle ve Doğu Karadeniz havzaları dışındaki tüm su havzalarında yağışlar normallerine göre azaldı. Sıcaklıkların da yüksek olması hem arazi hem de barajlarda buharlaşmayı artırarak kuraklığın daha da tetiklenmesine, suyun depolamalarda azalmasına sebep oldu. Yağışların tarımsal üretim açısından yetersiz olması nedeniyle rekolte düşüşleri bekleniyor. - Sigorta yaptıran çiftçilere ödeme yapılacak Bakanlık, tarımsal kuraklık yaşanan Güneydoğu Anadolu ve Konya Kapalı havzalarında il ve ilçe müdürlükleriyle tespit çalışmalarına başlarken sahada araştırmalar yapılıyor. Atılan adımlar kapsamında, özellikle bu yıl, köy bazlı kuraklık verim sigortası hizmete alınırken kuru tarım alanlarında, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ürünleri kuraklık, don, sıcak, rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları TARSİM tarafından teminat altına alındı. Bu kapsamda, kuraklıktan olumsuz etkilenen ve sigorta yaptıran çiftçilere ödemede bulunulacak.

TARSİM verilerine göre, 83 bin 805 köy bazlı kuraklık verim sigortası poliçesi düzenlendi. Bu poliçeler karşılığında, 1 milyon 520 bin 310 dekar alan ilçe bazlı kuraklık verim sigortası kapsamında teminat altına alındı. TARSİM eksperleri, sahada çalışmalarına devam ediyor. Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçları da erteleniyor. Buna göre, doğal afetlerden etkilenen üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesi ve taksitlendirmesine ilişkin işlemler başlatıldı. - Sulamada tasarruf önlemleri Bakanlık, uzun vadede sulama şebekelerini modern sulamaya dönüştürme çalışmalarını da sürdürüyor. Suyun etkili ve verimli kullanılması, sürüm teknikleri (işlemesiz tarım), yabancı ot mücadelesi, gübreleme konularında çiftçi eğitimleri yapılıyor. Kısıntılı sulama ile gece sulaması yapılmasına dikkat edilmesi sağlanıyor. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında (2021-2025) modern sulama sistemlerine yüzde 50 hibe uygulaması başlatılırken proje alımları yapılıyor.

Öte yandan, bireysel sulama sistemleri hibe desteklemelerinin başladığı 2007'den itibaren 35 bin 456 proje ile 2 milyon 975 bin 240 dekarlık alanın modern sulama sistemleriyle sulanması sağlanırken bu işlemler için toplam 641 milyon 139 bin 29 lira, son 3 yılda ise 1 milyon 832 bin 952 dekarlık alandaki 18 bin 466 projeye 426 milyon 391 bin 21 lira hibe desteği sağlandı. - Kuraklığa dayanıklı çeşitler yaygınlaştırılıyor Bu yıl ülke genelinde atıl, boş bırakılan ve nadas alanlarında gerek bitkisel üretimin artırılması gerekse kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilişlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yüzde 75 hibeyle projeler hayata geçirilmeye başlandı. Bu kapsamda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 400 ayrı proje destekleniyor. Çeltik üretiminde damlama sulama ile sulanması planlanan projelere de öncelik tanınırken mercimek, nohut ve tritikale gibi kuru tarım yapılan ürünlere yönelik teklif edilen projeler kabul edilerek hayata geçirildi. - Kuraklıktan etkilenenlere doğrudan ödeme