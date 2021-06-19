ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Tekirdağ Ziraatbiyotek'te bitki doku kültürüyle hastalıklardan arındırılmış bitkiler üretiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) kurulan Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi'nde (Ziraatbiyotek) "bitki doku kültürü" yöntemiyle hastalıklardan arındırılmış bitkiler yetiştiriliyor. Naip Mahallesi'ndeki kullanılmayan bir okulun restore edilmesiyle 2019 yılında kurulan birimde üretime geçen yıl başlandı, bir yılda 8 bin süs bitkisi ve 100 bin ada çayı fidesi yetiştirildi. Birimde sipariş üzerine altın otu, sarı kantaron gibi bitkilerin yanı sıra bazı tıbbi aromatik bitkilerin üretimi de yapılıyor. Tekirdağ NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, AA muhabirine, Ziraatbiyotek'i çiftçiye daha yakın olmak için Naip Mahallesi'ne kurduklarını söyledi. Birim tarafından yeni bitki çeşitlerinin bölgeye adapte edilmesinin yanı sıra üreticilere de eğitimler verileceğini ifade eden Arat, "Özellikle bitki doku kültürüyle, yani bitkinin çok küçük bir parçasını alıp o parçadan milyonlarca örnek bitki üretmek. Bitki klonlama teknolojisini kullanarak hastalıklardan ari, kaliteli ve bir örnek istediğimiz sayıda bitki üretmek amacıyla oluşturduğumuz bir altyapımız var." diye konuştu.

Birimde bitki doku kültürü ve Ar-Ge laboratuvarları, tam kontrollü bitki büyütme odaları bulunduğunu belirten Arat, sebze ve süs bitkilerinin talebe yönelik mikro çoğaltımı yapılarak, dış ortama alıştırılmasının da sağlandığının altını çizdi. Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğuna işaret eden Arat, "Ayrıca seralarımız da var. Daha sonra seralarda topraklı yetiştirme yapıyoruz. En son ada çayı üretimi yaparak çiftçilerimize dağıttık. Tıbbi aromatik bitkiler üzerine de üretim çalışmalarımız var. Aynı zamanda belediyelere süs bitkisi temini için çalışmalar yapıyoruz. Çiftçilere yeni bitkiler önerilmesi ve temin edilmesi sağlanıyor. Çiftçilerin yanında olarak onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz kaliteli bitki çeşidini bir anda laboratuvar ortamında steril üretebiliyoruz." ifadelerini kullandı. - "Anadolu Ada Çayı Üretim Projesi"ne katkı Ziraatbiyotek Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sefer Demirbaş da bitki doku kültürü tekniğinin bitkiden alınan parçacıkların geliştirilip çoğaltılmasıyla yeni bitkilerin geliştirilmesine dayalı bir yöntem olduğunu dile getirdi.