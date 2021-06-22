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Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 37. yılı kutlandı

22.06.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 37. yılı kutlandı

Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'ya TBMM tarafından "Şanlı" unvanı verilişinin 37. yıl dönümü törenle kutlandı.

Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, Urfalıların Kurtuluş Savaşı'nda işgale karşı gösterdikleri kahramanlıklar dolayısıyla kente TBMM tarafından "Şanlı" unvanının verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erin, birlik ve beraberlik içerisinde aynı kararlılıkla kenti daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Şehit kabirlerinin de ziyaret edildiği törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tayyar Yetim, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ile diğer protokol üyeleri katıldı.

- Kente "Şanlı" unvanının verilişinin tarihi

Urfa milletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşı, Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanlıktan dolayı Urfa'nın adının ''Şanlıurfa'' olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Teklif, 12 Haziran 1984'te kabul edilirken, Urfa ilinin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesi hakkındaki 3020 sayılı kanun, 22 Haziran 1984 tarih ve 18439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren kente, 7 Nisan 2016'da ise TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle İstiklal Madalyası verilmişti.

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