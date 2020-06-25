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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 25.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve beraberindekiler Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir Valiliği görevine atanan Vali İnci Sezer Becel’i Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve beraberindekiler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve beraberindekiler Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir Valiliği görevine atanan Vali İnci Sezer Becel’i Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve beraberindekiler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Vali Becel’e yeni görevinde başarılar dilerken ilçe hakkında da bilgiler verdiler.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ziyaretlerinden dolayı Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ziyaretin anısına Vali Becel’e el yapımı vitray ile yapılmış Kapadokya’nın sembollerinden sıcak hava balonu figürü hediye etti.

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

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