Ürgüp'te "50. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" başladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen "50. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katıldığı festival kapsamında Ürgüp Belediyesi önünden festival alanına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Bu sırada çevredeki vatandaşlara üzüm ikram edildi.

Festival alanında, yaklaşık 20 köyün yöresel ürünlerinin sergilendiği çadırları gezen Kirişci, çizme giyerek üzüm ezdi ve pekmez yapanlarla sohbet etti.

Kirişci, dünyanın "Masal kent" olarak tanıdığı Ürgüp'te bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yarım asırlık bir geçmişe sahip festival vesilesiyle hem çalışmalarını anlatacaklarını hem de Türkiye'nin, hatta dünyanın en güzel, en lezzetli üzümlerinin tadına bakacaklarını belirten Kirişci, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Kirişci, üretilen üzümlerin ülke ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu anlatarak, "Dünya üzüm üretiminde Çin, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD'den sonra geliyoruz. Yani ülkemiz, dünyada 4,2 milyon ton üzüm üretimi ile 6. sırada. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 5,4'ünü üretmekteyiz. Kuru üzüm ihracatında ise ülkemiz yüzde 32'lik pay ile ilk sıradadır. Son 20 yılda, üzüm ihracatımız yüzde 225 oranında artarak, geçen yıl 265 bin tona, ihracat değeri de aynı dönemde yüzde 491 oranında artarak yine geçen yıl 205 milyon dolara ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakanlığının başta mazot, gübre ve organik tarım olmak üzere 9 ayrı başlıkta üzüm üreticilerine destek verdiğini anımsatan Kirişci, ayrıca tarım sigortaları kapsamında poliçe bedelinin yüzde 50'sinin bakanlıkça desteklendiğini anlattı.

Kirişci, Nevşehir'in tarımsal üretim değerinin 2002 yılında 562,9 milyon lira olduğunu, 2021 yılı itibarıyla 7 kat artışla 3,8 milyar liraya ulaştığını dile getirerek, 2002'de 1,3 milyon dolar olan tarımsal ihracatın 10 kat artarak, 2021 yılında 13,9 milyon doları bulduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak üreticileri desteklerken diğer taraftan da kaynakları en rasyonel ve verimli şekilde kullanmalarını sağlayacak projeler geliştirdiklerine işaret eden Kirişci, "Bu kapsamda, şehir merkezleriyle tarımsal üretim alanları arasındaki mesafeyi azaltmak amacıyla kent tarımını güçlendireceğiz. Jeotermal enerji kaynaklarımızın tarım sektörümüz için önemli doğal avantajlarımızdan biridir. Nitekim Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Dünyadaki yaklaşık 15 bin dönümlük jeotermal sera varlığının üçte biri ülkemizde bulunmaktadır. Bu alanda dünya lideriyiz. Var olan kaynaklarımızla çok daha fazlasını yapabilmek için kollarımızı sıvadık. Geçtiğimiz 19 Ağustos'ta, Avrupa'nın en büyük sera kümelenmesi olan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temelini attık. Şimdi yeni bir adımı Nevşehir'imizde atıyoruz." diye konuştu.

Kirişci, Türkiye'nin en büyük ikinci Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Nevşehir'de Kozaklı ilçesinde kuracaklarını ve temelini 2023'ün ilk çeyreğinde atacaklarına işaret etti.

Bir milyon 352 bin metrekare alana kurulacak Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin tamamlandığında, toplam 1,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleşeceğini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Burada her biri minimum 25 dekar olan jeotermal enerjiyle ısıtmalı 40 yüksek teknolojik sera yer alacak. Ürünlerin işlenme, paketlenme ve depolanması için 16 sanayi tesisiyle beraber Seracılık Eğitim Merkezi ve Ar-Ge merkezi kurulacak. Bin 500 kişinin istihdam edileceği bölgede yılda 40 bin ton üretim gerçekleştirilecek. Bu projede istihdam edilecek çalışanların yüzde 75'inin kadın olacağının da altını çizmek isterim. Proje tamamen faaliyete geçtiğinde, ülkemiz ekonomisine bugünün rakamlarıyla yıllık 750 milyon TL katkı sağlayacaktır. Bu projenin bir özelliği de bölgenin jeotermal enerji kaynaklarının tek merkezden kontrol edilecek olmasıdır. Böylelikle bölgedeki seraların ısıtılmasında daha efektif ve verimli bir yapı oluşturulacaktır. Bu bölgede ayrıca inşası planlanan güneş ve rüzgar santralleri ile de ek termal enerji üretimi planlıyoruz. Tüm atıkların enerjiye dönüştürülmesi için de biokütle enerji santralinin hayata geçirilmesi planlarımız arasında yer alıyor. Çevre dostu bir proje olarak da Nevşehir'e çok yakışacağına eminim.

Hiç şüphesiz Anadolu'nun her köşesinin çok değerli olduğuna dikkati çeken Kirişci, "O yüzden bize kutlu bir emanet olan bu topraklarımızda yeni başarı destanları yazmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı bütün vatan sathına yayıyoruz. Dünyamız salgınla başlayıp, savaşla süren, enerji ve gıda kriziyle tırmanan, iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Hükümetimiz, bu sıkıntılı dönemin her aşamasında vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Bununla kalmayıp yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülkeleri arasında yer alma hedefimize doğru adım adım ilerlemeyi sürdürüyoruz. Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz. Tüm üreticilerimize 'Sen üret yeter' diyoruz. Biz sizlerin yanındayız.' Çiftçimizin, bağcımızın emeğini, alın terini heba etmemek için buradayız. Hem üzüm hasadının sevincini paylaşmak hem de derdinizi dinlemek, derman olmak için buradayız." diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de yarım asır önce başlatılan ve halen devam eden etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İnsanların yapacakları seyahatlerde gezme ve görmeyi planlarken aynı zamanda gittikleri yerlerdeki yöresel lezzetlere de büyük önem verdiğini ifade eden Becel, "Bu açıdan bakıldığında günümüzde yeme içmeyi barındıran gastronomi de turizmin en önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Aslında, Nevşehir ve Kapadokya bölgesi olarak biz bu kültürel zenginliğin tam da ortasında yaşamaktayız. Gerek tarihi turistik mekanları, gerek kadim uygarlıkların zenginleştirdiği kültür birikimi, balon turları, peri bacaları, vadileri, yer altı şehirleri, kiliseleri, hanları, sağlık ve inanç turizmiyle ve gerekse de yöresel ürünleri ve el sanatları ürünleri ile oldukça geleneksel değerlere sahibiz." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de katılımlarından dolayı Bakan Kirişci'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, en iyi beyaz ve siyah üzüm ile üzüm ezme yarışmalarında dereceye girenlere hediyelerini takdim etti.

Ardından Bakan Kirişci ve beraberindekiler bağ bozumuna katıldı.

Bakan Kirişci'ye ziyaretlerinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran da eşlik etti.

