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Ürgüp'te "Güvenli Turizm Sertifikası" alan otelde tören düzenledi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 13.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Ürgüp'te "Güvenli Turizm Sertifikası" alan otelde tören düzenledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kayadan oyma bir otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde uygulamaya konulan "Güvenli Turizm Sertifikası" aldı.

Bakanlığın otellerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmelere sunduğu "Güvenli Turizm Sertifikası", Kapadokya'da ilk olarak Ürgüp'te faaliyet gösteren kayadan oyma konaklama tesislerinden Yunak Evleri'ne verildi.

Tesisin bahçesinde düzenlenen törende, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, otelin bağlı olduğu Group Especial Genel Koordinatörü Abdullah İnal'ı tebrik etti.

Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 11 tesisin daha sertifika için başvuruda bulunduğunu belirtti.

"Yeni normal" ile ilçede başlayan ziyaretçi yoğunluğunun artacağına inandığını ifade eden Aktürk, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki tesislerce alınan bu sertifika, hayat normalleştikten sonra insanların seyahat planlamasında Ürgüp'ü öne çıkarmak adına önemli. Konuklarımızı, turizm kapsamında bölgemizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. 40 ülkeye başlayacak yurt dışı uçak seferleriyle yeniden yabancı konuklarımızı da ağırlayacağız. Ürgüp olarak en kısa sürede Kovid-19 sürecini atlatarak turizmde istediğimiz seviyeye geleceğiz diye düşünüyorum."

Abdullah İnal da sertifikayı aldıkları için gururlu olduklarını, bu belge için tesislerinde 132 kriteri yerine getirdiklerini söyledi.

Sertifikanın güvenli turizm ve halk sağlığı adına önemli olduğunu kaydeden İnal, "Herkesin içi rahat olsun. Bu tesis artık Bakanlık tarafından onaylanan ve sürekli denetlenen bir otel haline geldi. Yönetmeliğe göre Bakanlığımız tesislere gizli misafir göndererek denetim yapacak. Akreditasyon şirketleri de aynı zamanda bu belgeyi almaya hak kazanmış tesisleri her ay denetleyecek. Bu çok güzel bir olgu." dedi.

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