Ürgüp'te "Güvenli Turizm Sertifikası" alan otelde tören düzenledi

"İlçemizdeki tesislerce alınan bu sertifika, hayat normalleştikten sonra insanların seyahat planlamasında Ürgüp'ü öne çıkarmak adına önemli. Konuklarımızı, turizm kapsamında bölgemizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. 40 ülkeye başlayacak yurt dışı uçak seferleriyle yeniden yabancı konuklarımızı da ağırlayacağız. Ürgüp olarak en kısa sürede Kovid-19 sürecini atlatarak turizmde istediğimiz seviyeye geleceğiz diye düşünüyorum."

Abdullah İnal da sertifikayı aldıkları için gururlu olduklarını, bu belge için tesislerinde 132 kriteri yerine getirdiklerini söyledi.

Sertifikanın güvenli turizm ve halk sağlığı adına önemli olduğunu kaydeden İnal, "Herkesin içi rahat olsun. Bu tesis artık Bakanlık tarafından onaylanan ve sürekli denetlenen bir otel haline geldi. Yönetmeliğe göre Bakanlığımız tesislere gizli misafir göndererek denetim yapacak. Akreditasyon şirketleri de aynı zamanda bu belgeyi almaya hak kazanmış tesisleri her ay denetleyecek. Bu çok güzel bir olgu." dedi.

