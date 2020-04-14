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Ürgüp’te zabıta ekiplerinden tedbir denetimleri

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.04.2020 09:18 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler gereğince toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.Ürgüp’te şehir içi faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde sosyal mesafelere uygun yolcu alınıp alınmadığı, vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyup uyulmadığı gibi konularda toplum sağlığı için denetimler gerçekleştirildi.Zabıta ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği, salgınla mücadelede en etkili yöntemin sosyal mesafe ve kendini izole etmenin olduğu, toplum sağlığı açısından vatandaşların kurallara uymasının önemi vurgulanarak bilgilendirme yapıldı.

Ürgüp’te zabıta ekiplerinden tedbir denetimleri

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler gereğince toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.
Ürgüp’te şehir içi faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde sosyal mesafelere uygun yolcu alınıp alınmadığı, vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyup uyulmadığı gibi konularda toplum sağlığı için denetimler gerçekleştirildi.
Zabıta ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği, salgınla mücadelede en etkili yöntemin sosyal mesafe ve kendini izole etmenin olduğu, toplum sağlığı açısından vatandaşların kurallara uymasının önemi vurgulanarak bilgilendirme yapıldı.

Ürgüp’te zabıta ekiplerinden tedbir denetimleri

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