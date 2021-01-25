Ursula Corbero Hollywood'a hazırlanıyor

Dizi yıldız Ursula Corbero, Hollywood'a geçiş yapıyor. 31 yaşındaki oyuncu G.I. Joe: Rise of Cobra ile başlayan ve G.I. Joe: Retaliation ile devam eden aksiyon filmi serisinin yeni spin-off filminin kadrosuna katıldı.

Snake Eyes spin-off filminde The Baroness'i canlandıracak olan Corbero yeni projesi öncesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda gündemde.

İşte 20 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı ve 3 milyondan fazla beğeni alan üstsüz pozuyla gündem olan Ursula Corbero'nun yeni projesi ve sosyal medya paylaşımları...



G.I. Joe serisinin spin-off filmi Snake Eyes'ta başrolde yer alacak Corbero, The Baroness karakterine hayat verecek.



