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Ursula Corbero Hollywood'a hazırlanıyor

25.01.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Ursula Corbero Hollywood'a hazırlanıyor

Ekranlardan Hollywood'a transfer olan İspanyol oyuncu Ursula Corbero, The Baroness'e hayat vereceği yeni projesi Snake Eyes: G.I. Joe Origins öncesi sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Dizi yıldız Ursula Corbero, Hollywood'a geçiş yapıyor. 31 yaşındaki oyuncu G.I. Joe: Rise of Cobra ile başlayan ve G.I. Joe: Retaliation ile devam eden aksiyon filmi serisinin yeni spin-off filminin kadrosuna katıldı.

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Snake Eyes spin-off filminde The Baroness'i canlandıracak olan Corbero yeni projesi öncesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda gündemde.

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İşte 20 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı ve 3 milyondan fazla beğeni alan üstsüz pozuyla gündem olan Ursula Corbero'nun yeni projesi ve sosyal medya paylaşımları...
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G.I. Joe serisinin spin-off filmi Snake Eyes'ta başrolde yer alacak Corbero, The Baroness karakterine hayat verecek.


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