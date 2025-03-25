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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer üniversite öğrencilerine destek verdi! ''Orantısız güç ve şiddet...''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemler üniversitelerde boykot çağrıları ile devam ediyor. Polis ile karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine bir destek de Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer üniversite öğrencilerine destek verdi! ''Orantısız güç ve şiddet...''
Öznur Yaslı İkier

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar ise tutuklanmasıyla birlikte devam etti.

Özellikle üniversite öğrencilerinin katıldığı protestolar boykot çağrıları ile sürüyor. Yapılan protestolarda polis ile üniversite öğrencilerinin karşı karşıya kaldığı görüldü.

Polis müdahalelerine maruz kalan üniversite öğrencilerine ise ünlü isimlerden destek gecikmiyor. Bu isimlerden biri de Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer oldu.

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'ORANTISIZ GÜÇ VE ŞİDDET VİDEOLARI VAR'

Dizer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Öğrencime Dokunma' diyerek 'X'te korkunç videolar var. Kalbim çok acıdı yapayın. Gençlere, öğrencilere, kadınlara orantısız güç ve şiddet videoları var yüzlerce. Seyrettim öylece duruyorlar gaz yiyorlar 1 mt'den gözlerine ciğerlerine. Tomadan direk kasına su sıkılan birini gördüm.

başak dizer paylaşım

Yürümek, slogan atmak ne zaman yasa dışı oldu? Ve kendi vatandaşına bu kadar ağır saldırmak... Düşman mı bu insanlar?'' ifadelerini kullandı.

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Başak Dizer daha sonra peş peşe paylaşımlarda bulundu.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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