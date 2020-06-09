Urugaylı yıldız Edinson Cavani, koyun kırktı

Geçtiğimiz günlerde tırpanla ot biçen Cavani, bu kez de koyun kırktı. Öte yandan PSG ile sözleşmesi sona eren Cavani'nin önümüzdeki sezon hangi takımda kariyerine devam edeceği de belirsizliği koruyor.

???? ¡LO QUE NUNCA CREÍSTE QUE IBAS A VER!



???? @ECavaniOfficial mostrando su otro talento, "esquilando ovejas" pic.twitter.com/dUu11FAe9X — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 9, 2020



