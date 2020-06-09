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Urugaylı yıldız Edinson Cavani, koyun kırktı

FRANSA HABERLERİ  | 09.06.2020 21:06 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 devi PSG'de forma giyen Urugaylı yıldız Edinson Cavani, Ligue 1'in corona virüsü nedeniyle iptal edilmesinin ardından kendini köy hayatına verdi.

Urugaylı yıldız Edinson Cavani, koyun kırktı

Geçtiğimiz günlerde tırpanla ot biçen Cavani, bu kez de koyun kırktı. Öte yandan PSG ile sözleşmesi sona eren Cavani'nin önümüzdeki sezon hangi takımda kariyerine devam edeceği de belirsizliği koruyor.


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