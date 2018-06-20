Uruguay 1 - 0 Suudi Arabistan (Maç özeti)

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 1-0 yendi.

Suarez, 100. kez formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'nı 23. dakikada öne geçirdi. Suarez, köşe vuruşunda Suudi Arabistan kalecisi Alowais'in boşa çıkmasıyla önünde kalan topu, altı pastan boş kaleye gönderdi: 1-0.

Kalan sürede başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan Uruguay, puanını 6'ya çıkardı ve son 16 turuna yükseldi.

1954 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvaya 2'de 2 yaparak başlayan Uruguay gibi 6 puanı bulunan Rusya da gruptan çıktı.

İki maçlarını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.

Stat: Rostov Arena

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez (Dk. 82 Nandez), Vecino (Dk. 59 Torreira), Bentancur, Rodriguez (Dk. 59 Laxalt), Suarez, Cavani

Suudi Arabistan: Alowais, Alburayk, Osama, Ali, Yasser, Salman, Otayf, Taisser (Dk. 44 Hussain), Hatan (Dk. 75 Kanno), Salem, Fahad (Dk. 78 El-Sahlawi)

Gol: Dk. 23 Suarez (Uruguay)

