Uruguay - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek final maçı canlı izle!

Güney Amerika ekipleri karşısında Dünya Kupası'nda 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fransa, son 16 turunda nefes kesen maçta Arjantin'i 4-3'lük skorla saf dışı bırakmıştı. Son 16 turunda Portekiz'i 2-1'lik skorla devirmeyi başaran ve turnuvada şu ana kadar kalesinde sadece bir gol gören Uruguay ise yarı final hesapları yapıyor. Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak ve yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği Uruguay-Fransa karşılaşması saat 17.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
URUGUAY - FRANSA MAÇI CANLI İZLE (TRT 1 CANLI YAYIN)
URUGUAY - FRANSA 94 YILLIK REKABETİ
Uruguay ile Fransa, tarihteki ilk maçlarını 1 Haziran 1924'te oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan olimpiyat oyunları çeyrek final maçında, Uruguay ilk yarısını da 2-1 önde geçtiği mücadeleyi 5-1 kazandı. Bu karşılaşma rekabetteki ilk maç olmasının yanı sıra, iki takım arasındaki en farklı ve en gollü mücadele olarak da tarihe geçti.
İki ekip bugün oynayacakları mücadele ile aralarındaki 9. maça çıkacak. Geride kalan 8 maça bakıldığında Uruguay'ın üstünlüğü görülüyor. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 8 karşılaşmada Uruguay 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Fransa yalnızca 1 galibiyet elde edebildi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi. Uruguay'ın attığı 8 gole, Fransa 4 golle karşılık verdi.
Fransa, Uruguay karşısındaki tek galibiyetini 1985'te elde etti. Başkent Paris'te oynanan hazırlık mücadelesinde ev sahibi ekip, ilk yarısını da 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı. Michel Platini'nin kaptanlığını yaptığı Fransa'nın gollerini Dominique Rocheteau ve Jose Toure'den attı. Bu karşılaşma aynı zamanda Fransa'nın, Uruguay'a 2 gol attığı tek karşılaşma da oldu.
Uruguay ile ilk kez bir çeyrek final mücadelesine çıkacak Fransa, rakibiyle Dünya Kupası'nda 3 kez grup aşamasında karşı karşıya geldi. Fransa, Uruguay ile yer aldığı 3 şampiyonada da (1966, 2002 ve 2010) grubunu 1 puan ile son sırada tamamlayarak elendi. Uruguay ise Fransa ile yer aldığı 3 şampiyonanın birinde gruptan çıkamazken, 2 kez grup aşamasını geçmeyi başardı.
İki takım arasında 2002 ve 2012 arasındaki 10 yıllık süreçte oynanan 4 maç da 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Japonya ve Güney Kore'nin birlikte ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası gruplarında Uruguay ile Fransa'nın oynadığı mücadele gol sesi çıkmadı.
Şampiyonada iki ekip de sürpriz bir şekilde gruptan çıkamadı. Uruguay 2 puanla 3. sırada kalırken, Fransa da 1 puanla şampiyonaya veda etti. Gruptan çıkan ekipler ise 7 puanlı Danimarka ve 5 puan ile Senegal oldu. Bu mücadeleden 6 yıl sonra Fransa'da oynanan hazırlık karşılaşması da 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
İki ekip 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da aynı grupta yer aldı. Bu maçta da iki ekip gol atmayı başaramadı. Uruguay'ın 7 puan ile lider bitirdiği grubu, Meksika 4 puanla ikinci, Güney Afrika aynı puan ve averajla üçüncü, Fransa ise 1 puanla son sırada bitirdi. Fransa'da 2012'de oynanan hazırlık mücadelesi de yine aynı sonuçla bitti.
Uruguay ile Fransa son olarak 5 yıl önce karşılaştı. Rekabette, Uruguay'da oynanan ilk karşılaşma olma özelliğini de taşıyan maçı, ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İki takım arasında 4 maçlık golsüz serinin de sona ermesi anlamına gelen golü atan isim 50. dakikada fileleri havalandıran Luis Suarez oldu.
Uruguay-Fransa / Brezilya-Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)
Rusya-Hırvatistan / İsveç-İngiltere (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)
Uruguay'da sakatlığı bulunan Edinson Cavani'nin durumunun maç saatinde belli olması bekleniyor. Fransa'da ise cezalı olan Blaise Matuidi'nin dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
URUGUAY - FRANSA MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER
Uruguay: Fernando Muslera; Martin Caceres, Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Diego Laxalt; Nahitan Nandez, Lucas Torreira, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Luis Suarez, Edinson Cavani/Cristhian Stuani
Fransa: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; N’Golo Kante, Paul Pogba; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Corentin Tolisso; Olivier Giroud
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