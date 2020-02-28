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“Ürün bazlı gıda denetim seferberliği” sona erdi

SAMSUN HABERLERİ  | 28.02.2020 18:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde gıda güvenilirliğine yönelik Türkiye’de eş zamanlı olarak başlatılan “ürün bazlı gıda denetim seferberliği” sona erdi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve bağlı ilçe müdürlükleri tarafından Samsun genelinde yürütülen ürün bazlı gıda denetimlerine 176 gıda denetim uzmanı katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde gıda güvenilirliğine yönelik Türkiye’de eş zamanlı olarak başlatılan “ürün bazlı gıda denetim seferberliği” sona erdi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve bağlı ilçe müdürlükleri tarafından Samsun genelinde yürütülen ürün bazlı gıda denetimlerine 176 gıda denetim uzmanı katıldı. 17 Şubat tarihinde başlatılan denetimler ilk süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerlerinde başladı. Akabinde et ve et ürünleri üreten iş yerleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten iş yerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, takviye edici gıda satış yerleriyle aktarlar, büfe gibi iş yerleri, üniversiteler dahil olmak üzere okul kantinleri ve yemekhaneleri son olarak da lokanta, restoran, dönerci, fastfood vb. toplu tüketim yerlerinde denetimler yapıldı.
Denetimlere katılan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Denetimlerin başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Sağlam, "Bakanlığımız talimatı ile 17- 22 Şubat arasında 81 ilimizle eş zamanlı olarak il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli gıda denetim uzmanı personelimizin gerçekleştirdiği gıda denetimleri sona ermiştir. Yapılan denetimler sonucunda, ilimiz genelinde toplam bin 251 denetim gerçekleşmiş ve bu denetimlerde ilimiz ve ilçelerimiz genelinde 26 olumsuzluk kaydedilerek, 5996 sayılı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal yaptırımlar noktasında harekete geçilmiştir. Denetimlerimizin bu bir haftalık süreçle sınırlı olmadığını; vatandaşlarımızın gıda üzerine çalışan üretim, satış ve toplu tüketim noktaları ile buralardan tedarik ettikleri ürünlerde görmüş oldukları eksik ve kusurları ‘Alo 174 Gıda İhbar Hattı’na 7 gün 24 saat bildirmeye devam edebileceklerini ve etiket okuryazarlığı ile ürünlerin içerikleri hakkında fikir edinebilirler” dedi.

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