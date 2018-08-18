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Usain Bolt futbolculuk kariyeri için Avustralya'da

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Avustralya Birinci Futbol Ligi takımlarından Central Coast Mariners ile anlaşmaya varan dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt, Avustralya'ya ulaştı.

Usain Bolt futbolculuk kariyeri için Avustralya'da

Atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbol hayatına geçeceğini açıklayan ve Avustralya'nın Central Coast Mariners takımıyla 6 haftalık deneme süresi için prensip anlaşmasına varan Usain Bolt, Sydney'e geldi. Havalimanında kulüp yöneticileri, taraftarlar ve kalabalık bir medya gurubu tarafından karşılanan 31 yaşındaki rekortmen atlet Bolt, "Ne yapabileceğimi göstermek için buradayım." dedi.

Avustralya'da ne kadar kalmayı düşündüğü konusundaki soruya "sonsuza dek" cevabını veren Bolt, "Kapasitemi ve ne yapabileceğimi biliyorum, bu yüzden bu bir fırsat" ifadesini kullandı. Ekim ayında başlayacak lig maçları öncesi anlaşma gereği 6 haftalık deneme süresi geçirecek Bolt'un başarılı bulunması halinde en az 1 yılık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 kez altın madalya aldıktan sonra atletizmi bıraktığını ve kariyerine futbol sahalarında devam etme kararı verdiğini açıklayan Bolt, Almanya, Norveç ve Güney Afrika takımlarında da antrenmanlara çıkmıştı.

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Avustralya Birinci Futbol Ligi Central Coast Mariners usain bolt

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